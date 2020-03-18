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非本國籍入境限制衝擊大　朝陽科大學者：致命的打擊！政府5億紓困太少

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▲朝陽科大休閒事業管理系副教授何昶鴛表示，政府5億元紓困金額太少。（圖／朝陽科大提供）

▲朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛（中）表示，政府5億元紓困金額太少。（圖／朝陽科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，19日凌晨零時起，非本國籍人士一律限制入境，必要時才放行，且一律居家檢疫14天，朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛表示，這項政策對於觀光旅遊業幾乎是致命的影響，政府只提供5億元補助金額太少，應考慮增加。

何昶鴛表示，政府提出的紓困補助方案似乎沒有預期到疫情會如此嚴重，一般中小企業不會準備那麼多現金，在幾乎完全沒有營收的情況，多數企業可能有週轉不靈的情形，尤其以中小企業居多，時間一拉長，在沒有現金流進入的情況下，連大型的航空公司與旅行社都有倒閉關門的可能，以產業胃納從業人員與支撐的家庭人數來看，相關企業若真的倒閉，對國家與社會的衝擊非常大。

請繼續往下閱讀...

何昶鴛說，目前政府只提供5億元補助金額，完全不夠因應企業紓困與員工無收入的狀況，應該考慮擴大，盡量滿足企業的需求，雖然目前台灣的疫情控制得很好，但畢竟觀光市場不能僅靠內需市場支撐，只要世界各國的疫情持續蔓延，加上阻絕國際交流，依賴外國觀光客的相關產業勢必有所影響。

即使疫情在最短的時間內得到控制，人民消費的項目將趨於保守，消費時間點也將延後，無論如何，已對相關產業造成衝擊，尤其觀光產業具有帶動其他產業繁榮的效果，將不利國內經濟發展。

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