機場被攔11例「皆有症狀」！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：採檢完先回家

▲2例紐約返台，驗出新冠肺炎。（示意圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／劉維榛報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）再飆增23例，其中有11例在機場攔下！指揮中心社區防疫組副組長莊人祥透露，這些民眾都有出現輕症，因此當場進行採檢，其中2位皆從紐約返台，一位是留學生、一位是30多歲女子。

莊人祥透露，機場把關方面，若旅客有出現發燒、呼吸道症狀，就會有檢疫人員上前做採檢評估；至於有來自一、二、三級警示的國家，也會一樣進行採檢。而此次的11例都有症狀，不過當下沒有肺炎情形發生，且是輕症，就先讓他們返家，等候通知。另外，莊人祥也強調，會對有症狀的旅客進行衛教，結果未出爐前，一律先待在家。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，11例在機場攔下的病患，其中有2人皆從紐約返台， 一位20幾歲男性留學生，1/23-3/15在紐約，3/12開始出現咳嗽症狀，16號入境台灣時，雖然無發燒，但因持續咳嗽，當場被採檢通報，直到昨天被驗出陽性。

另一位30多歲女性，因工作需要，於2/24-3/16待在紐約，3/14出現咳嗽喉嚨痛不適，飛機上覺得忽冷忽熱，16日抵台時體溫飆到38.4度，當場進行採檢，事後便讓對方返家。

▲莊人祥曝，因工作前往紐約的女子，發燒38.4度。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，大批網友紛紛呼籲，「非常時刻大家別再出國了」、「不要出國不要出國，是聽不懂嗎，氣死人的」、「我相信一定還有幾個出國在外的，只是沒報出來」、「前面的努力都被自私的人毀了」、「真的拜託各位不要相害」、「出國回來的，防疫檢疫費用住宿那些都要自己付錢」、「有錢出國，我相信他們一定有錢自費醫療」、「應該要集中檢疫了吧！居家檢疫沒用了！會跑的就是會跑」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這