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台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢

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▲▼0310疾管屬記者會，莊人祥媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲莊人祥媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內一口氣確認23例新冠肺炎確定病例，其中首見美國境外移入，3人都從紐約返台，其中2人在入境時被攔截採檢，有1人為留學生。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥說明，國內首次出現美國境外移入，這3例個案當中分別是赴美旅行、留學以及工作。第一例為30多歲女性，3月5日至16日赴美國自助旅行，14日發冷頭暈，16日入境當時無症狀，回家後當天返回採檢。第二例為20幾歲男性留學生1月23日至3月15日在紐約，3月12日曾出現症狀，16日入境，在機場採檢通報。第三例30多歲女性，2月24日至3月16日因工作需要而赴美，返台時在飛機上出現忽冷忽熱症狀，抵達機場一量發燒至38.4度，隨後進行採檢確診。

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▲新冠肺炎，新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）

▲新冠肺炎，新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）

國內新增23例新冠肺炎病例，其中21例為境外移入病例、2例為本土病例。排除先前已經確認病例的土耳其旅遊團4例，其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於2月14日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。
 

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