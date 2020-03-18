興嘉國小楊又蓉畫作獲企業助學金　轉助弱勢學弟妹

▲嘉市府推動學生藝術創作結合企業健康理念。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

打造學生多元學習一直是嘉市府教育政策重要目標，市長黃敏惠出席興嘉國小學生楊又蓉的畫作結合南良集團旗下品牌–紐登斯優格的產品包裝設計成果發表，也讓學生藝術創作與企業落實健康理念。

黃敏惠表示，非常感動小小畫家能得到南良集團的支持，讓興嘉國小六年級學生楊又蓉的畫作，變成南良集團紐登斯優格的產品外包裝，用眼欣賞純真自由風格的藝術創作，用嘴品嘗紐登斯健康無毒的天然優格，雙重饗宴相得益彰。十二年國教強調適性揚才，培育孩子的核心素養，讓每個學生都有其各自的能力發揮，楊又蓉的專長與表現被優質企業看見，這就是最好的示範。

黃敏惠說，藉此發現嘉義市孩子的天分，成為傳頌嘉義之美的平台，這就是美學的力量，在大眾的努力之下，嘉義市爭取到2021年台灣設計展，我們要讓嘉義之光讓更多人看見，讓台灣看到嘉義，世界看到台灣。

南良集團蕭登波總裁說，企業社會責任很重要，此次與教育單位合作是全新的經驗，天然食品與藝術創作搭配相輔相成，都能療癒人心，南良集團未來將持續鼓勵這些在地有潛力的孩子發展，幫台灣培養更多在地人才。

楊又蓉說，自己非常喜歡畫圖，尤其是水彩畫及禪繞畫，只要拿到畫筆畫畫心情就很放鬆，因為可以畫出屬於夢想中的世界，剛開始是從一隻小熊開始畫起，後來覺得熊很孤單，於是慢慢加入小鳥飛來陪伴牠。這次以創作畫作結合企業產品包裝，讓學校教育儲蓄戶獲得助學金來幫助更多弱勢有心向學的學弟妹，讓他們也能和自己一樣追尋自己的夢想是她覺得最開心的事。

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