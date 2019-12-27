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台灣小野藥品陪伴癌友　忘卻病痛！一起快樂「拚出希望與未來」

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台灣小野藥品陪伴癌友　忘卻病痛！一起快樂「拚出希望與未來」 。（圖／品牌提供）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台灣小野藥品與財團法人台灣癌症基金會共同舉辦病友活動，透過陪伴病友共同進行蝶谷巴特創作，在操作的過程中有機會與病友家屬和病友們聊天，了解大家對抗疾病的心路歷程，都能幫助小野藥品的員工們知道病友更深層的心理與生理需求，期望透過對病友需求的理解，轉換成為公司各部門前進努力的目標，現場所有參與活動的病友，透過蝶谷巴特的創作，反應出每個人面對未來不一樣的心境，在投入創作拼貼的過程，忘卻病痛的身軀，轉換抗病過程的心情。

這場活動就選在11日上午來舉辦，就在活動致詞的時候，台灣小野藥品總經理中野邦博強調，小野藥品長期以來都非常重視，陪伴在病友身邊，幫助同仁更加了解病友和病友家屬面對疾病的需求點，因為公司企業理念「為了人類挺身對抗疾病和痛苦」為解決至今未被滿足的醫療需求，致力於開發各種醫藥品期望所有需求的患者能受惠，這是小野藥品株式會社全體社員共同背負的使命！小野藥品的每一分子都與病患、家屬以及醫療人員站在同一陣線，共同對抗人類的疾病與痛苦！

▲台灣小野藥品跟癌友透過藝術創作體驗，拼出希望與愛 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

▲繽紛的素材提供癌友更多藝術創作的選擇，拼出屬於個人特色的作品 。（圖／記者吳奕靖攝）

每年公司同仁都會一起討論發想活動內容，希望透過不同的活動規劃，為病友帶來一些驚喜和樂趣。今年的活動和癌症病友團體合作，邀請老師授課，教導病友們創作蝶谷巴特藝術，台灣小野藥品的同仁，都很開心能站到第一線，支持所有正在面對疾病的病友，同時為病友家屬打氣，現場在老師的帶領下，拼貼的過程中，能聽到笑聲不斷，透過藝術創作活動協助病友暫時將面對疾病的病痛拋諸腦後。

▲台灣小野藥品跟癌友透過藝術創作體驗，拼出希望與愛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲上膠後的作品得要吹乾，才能進行下一步。（圖／記者吳奕靖攝）

完成作品後，許多病友表示，很有趣也很有成就感，在長期對抗疾病的過程中，經常會因病況有變，心情起伏上下，也常因為藥品帶來的副作用精神不濟，今天的活動雖然時間並不長，卻可能是近期中笑容最多的一天，短短一天的活動，看見大家都很愉快的度過創作時光，每個小野藥品的同仁心裡也很滿足，因為活動的目的就是期望病友們在療程中能有保有更積極、開朗的心，有更多源源不絕的勇氣對抗病魔。

▲台灣小野藥品總經理中野邦博，也非常投入，頻頻透過同事來詢問製作過程 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣小野藥品總經理中野和同仁一邊協助病友藝術創作一邊討論病友面對疾病的感受 。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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