卡通人物「同色系」去站一塊！　老皮x海綿寶寶x小小兵破天荒同框

文／喜德會飄移

我們總會看見許多偶像明星，穿著時尚以光鮮亮麗的外貌，在戲劇和新聞中活躍。不過這些知名影星對於小朋友來說，可能還有些陌生，畢竟對於孩子來說，真正的偶像是卡通台裡永遠充滿活力的角色。這些角色的外貌與服裝基本上不太會有大變動，最重要的是每個角色都有自己的「代表色」。小時候見到某些特定的顏色，相信應該有不少人都會特別興奮，因為這讓你想起那個你最愛的角色！

這些卡通人物陪伴著我們長大，鮮明的代表色讓人想忘也忘不掉。然而，酸酸們你有想過把這些角色們用顏色來分組分隊嗎？

法國一名插畫家Linda Bouderbala繪畫風格主打懷舊風，把《辛普森家庭》、《神奇寶貝》、迪士尼系列、《探險活寶》、《腦筋急轉彎》、《天線寶寶》、《小熊維尼》、《龍貓》等經典卡通出現的人物重新詮釋，讓不同作品的角色們出現在同一幅畫裡互動，詼諧可愛的模樣相當逗趣！

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▲辛普森太太和泡泡糖公主

Linda除了各別挑出角色畫出具有故事性的畫作外，她還把這些經典角色依據他們身上鮮明的顏色，跳脫出「同劇組」的派系，重新洗牌分組，讓相同色系的角色們重組一隻新的隊伍！每支隊伍都有各自的擁護者XDD

黃隊

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紅隊

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藍隊

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橘隊

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酸酸們支持哪一隊呢？

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