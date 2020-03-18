抓狂了！李來希大罵台美聯合防疫捐10萬口罩：真她XX的

▲李來希（左） 。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，外交部長吳釗燮18日上午在中央流行疫情指揮中心召開的記者會上，宣布台美雙方防疫聯合聲明，強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究及生產藥品等，且台灣每週將提供美方10萬枚口罩，這讓全國公務人員協會榮譽理事長李來希相當氣憤，在臉書飆罵「送給美國人週週10萬個，真她XX的！」

吳釗燮表示，有鑑於防疫是長期作戰，台美雙方因應未來防疫，需要確保防疫物資不致匱乏下進行首波合作，世界各地均缺料搶料，美方特別為台灣保留30萬件防護衣原料，以充實台灣防疫物資；另外，台灣也在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每週10萬枚口罩。

對此李來希表示，「可惡！看了真會抓狂！國人寄口罩給海外的親友要法辦，自己要戴的口罩要排隊要具名要限量，還不見得買得到，結果送給美國人週週10萬個，真她XX的！」

他質疑，「跨國合作防疫應該是合作開發疫苗，合作治療疫病，而不是提供什麼口罩？10萬個能做什麼？美國3億多人口，10萬個口罩能做什麼？」

▲ 李來希大罵台美聯合防疫捐10萬口罩「她XX的」。（圖／翻攝李來希臉書）

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