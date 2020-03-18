川普稱「中國病毒」　林書豪推特怒嗆「種族歧視！」

▲林書豪明星賽 。（圖／翻攝自CBA官方微博）

記者任以芳／綜合報導

近日，美國總統川普公開把新冠肺炎（COVlD-19）稱為「中國病毒」，遭外界批評。對此，向武漢捐款百萬人民幣的林書豪，又忍不住發聲了，他在推特上怒嗆川普，「不要再搞種族歧視！」

▲林書豪怒嗆川普種族歧視。（圖／翻攝 林書豪推特）

先前人在美國的林書豪，曾發文指責國際和美眾議員對於大陸的「種族歧視」，尤其疫情被冠上中國和武漢的稱號。他的言論也引來網友兩極回應，有人留言，「德國麻疹、西班牙流感呢？」、「以病毒的中心來命名不是種族歧視。」

這次，林書豪18日凌晨在自己推特轉發「川普的歧視文」，他同時寫下，「我希望你能全力支持那些，由於美國管理疫情不利而遭受苦難的弱勢群體，包括受到你種族主義影響的人。」

▲之前身為NBA少數的華裔球員，林書豪相當關注種族議題（圖／翻攝自北京首鋼微博）

沒過多久，林書豪又連發四文，「我知道每天美籍亞裔都會受到威脅和人身攻擊，但現在我不會去瞎扯歷史上的一些名字。我所知道的是，這種微妙的反華資訊只會增加對亞洲人的仇恨。」這種時刻，我們真的真的要團結在一起，共同對抗新冠病毒。洗手、保持社交距離、嚴肅對待疫情，確保安全。

之前身為NBA少數的華裔球員，林書豪相當關注種族議題，他也坦言從學生到現在進入聯盟都受過種族歧視。先前，川普常發表種族、性別歧視的言論，讓不少民眾感到憂心，林書豪對此也相當難過，曾在推特上發表看法，對於川普言行感到失望。