川普政府提8500億美元經濟刺激案　提供免費病毒篩檢、帶薪假

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在16日的一場閉門會議中，敦促共和黨參議員可以通過一項8500億美元（約新台幣25兆5千億元）的法案，用以應對新冠肺炎疫情對經濟造成的影響，包括援助小型企業和航空公司、薪資稅（Payroll tax）的減免和推遲按季度支付稅款的到期日期，而參議院最快可在17日通過這項預算案。

美國總統川普（Donald Trump）6日才簽署了一項緊急法案，撥款83億美元（約新台幣2400億元），計畫中明訂，其中30億美元（約台幣898億元）用於研發疫苗、10億美元（約台幣299億元）用於準備醫療用品、22億美元（約台幣659億元）用來準備預防工作、12.5 億美元（約台幣374億元）用來對付海外疫情。

▲梅努欽可能在17日向國會提出第3次的經濟援助的計畫。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，這次的法案比月初的緊急法案更加全面，除了援助企業外，也計畫提供國民免費的病毒篩檢、提供帶薪假、增加失業保險金還有增加聯邦對醫療補助計畫的資助。

參議員戴維·珀杜（David Perdue）表示，這次的法案或許不能幫助到所有人，但從嘗試減少薪資稅下手，會有立竿見影的效果，希望可以將計畫延續到年底。