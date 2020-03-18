湖北已連兩日都僅新增1例！　大陸一日12例境外輸入「廣東就占5」

▲大陸新冠肺炎疫情好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會官方網站3月18日通報，3月17日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，新增死亡病例11例（湖北11例），新增疑似病例21例；當日新增治癒出院病例922例，解除醫學觀察的密切接觸者1014人，重症病例減少208例。

截至3月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例8056例（其中重症病例2622例），累計治癒出院病例69601例，累計死亡病例3237例，累計報告確診病例80894例，現有疑似病例119例。累計追蹤到密切接觸者682327人，尚在醫學觀察的密切接觸者9222人。

湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例896例（武漢812例），新增死亡病例11例（武漢10例），現有確診病例7795例（武漢7483例），其中重症病例2580例（武漢2514例）。累計治癒出院病例56883例（武漢40032例），累計死亡病例3122例（武漢2490例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月17日0-24時，新增報告境外輸入確診病例12例（廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。