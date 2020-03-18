伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」3天後隔離　37人停課

▲校方指出，女研究生是主動通報校方，曾與確診病例在同一場合。據了解，女學生是參加婚禮，而伴郎為確診者。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

南部一名國立大學生16日確診感染新冠肺炎（COVID-19）；未料，南部另所國立大學也傳出一名女碩士生曾和確診病例同場合，因此該校碩士班37人停課2周。據了解，女碩士是參加婚禮，而同場的伴郎為確診患者；此外，這兩間大學都有學生出席喝喜酒。

南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方17日說明指出，該大四生前往德國爭取就謮研究所，8日返國，10日到台南租處即自主健康管理，因鼻子聞不到味道，即前往診所就診3次未改善；16日前往成醫就診被篩檢出罹患新冠肺炎。校方指出，該生返台一直都有戴口罩，且均未入校，惟2名與他同吃飯同學被隔離篩檢中。

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據了解，校方已超前部署，通知7門課超過500名學生改線上教學，勿到校上課，並要求學生落實自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。

▼女碩士生是在7日參加一場婚禮，同場的伴郎為確診患者。（示意圖／取自stocksnap免費圖庫）

至於另所大國立大學傳有研究生與新冠肺炎確診病例接觸，該校通知與該學生一同上課學生，10日起全數自主健康管理14天。校方澄清指出，該名研究生是主動通報校方，曾與確診病例在同一場合，該生自主健康管理並沒有任何症狀，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生，全數在家自主健康管理。

校方為防疫而超前部署，要求所有與該生一同上課學生，全數自10日起在家自主健康管理14天，不要到學校來上課，並落實個人衛生，儘量避免出門，且要戴口罩及勤洗手。

《聯合報》報導，女碩士生是在7日參加一場婚禮，同場的伴郎為確診患者，她10日經衛生局通知，進行居家隔離。而這場婚禮，兩間國立大學學生都有人參加，消息曝光後，參加者已被通知居家隔離。

▼台灣77例確診個案總表。（點圖可放大／指揮中心提供）