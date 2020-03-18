　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」3天後隔離　37人停課

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲校方指出，女研究生是主動通報校方，曾與確診病例在同一場合。據了解，女學生是參加婚禮，而伴郎為確診者。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

南部一名國立大學生16日確診感染新冠肺炎（COVID-19）；未料，南部另所國立大學也傳出一名女碩士生曾和確診病例同場合，因此該校碩士班37人停課2周。據了解，女碩士是參加婚禮，而同場的伴郎為確診患者；此外，這兩間大學都有學生出席喝喜酒。

南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方17日說明指出，該大四生前往德國爭取就謮研究所，8日返國，10日到台南租處即自主健康管理，因鼻子聞不到味道，即前往診所就診3次未改善；16日前往成醫就診被篩檢出罹患新冠肺炎。校方指出，該生返台一直都有戴口罩，且均未入校，惟2名與他同吃飯同學被隔離篩檢中。

請繼續往下閱讀...

據了解，校方已超前部署，通知7門課超過500名學生改線上教學，勿到校上課，並要求學生落實自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。

▼女碩士生是在7日參加一場婚禮，同場的伴郎為確診患者。（示意圖／取自stocksnap免費圖庫）

婚禮,結婚,新人（圖／取自免費圖庫stocksnap）

至於另所大國立大學傳有研究生與新冠肺炎確診病例接觸，該校通知與該學生一同上課學生，10日起全數自主健康管理14天。校方澄清指出，該名研究生是主動通報校方，曾與確診病例在同一場合，該生自主健康管理並沒有任何症狀，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生，全數在家自主健康管理。

校方為防疫而超前部署，要求所有與該生一同上課學生，全數自10日起在家自主健康管理14天，不要到學校來上課，並落實個人衛生，儘量避免出門，且要戴口罩及勤洗手。

《聯合報》報導，女碩士生是在7日參加一場婚禮，同場的伴郎為確診患者，她10日經衛生局通知，進行居家隔離。而這場婚禮，兩間國立大學學生都有人參加，消息曝光後，參加者已被通知居家隔離。

▼台灣77例確診個案總表。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
已婚型男議員爆祕巢幽會「北市人妻美女官」　10天6度全直擊
羅志祥爆春節秘籌婚禮訂喜餅　周揚青「1心碎原因」怒斬8年情
美國疫情擴散「50州全部淪陷」　歐盟封鎖30天
快訊／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《大學生》女星搶羅志祥「設局偷拍地下情」　周揚青護愛8個月卻情變

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」3天後隔離　37人停課

機票達人PO歐洲促銷文遭出征　黃豪平酸：逛金寶山粉專也會想死？

今起連下3天「入夜更明顯」降雨熱區曝光　下波再變天時間揭曉

從陸返台…居家檢疫男搭白牌車「偷跑酒店」　苗栗衛生局重罰30萬

質疑「台灣蓋牌」！陳時中罕見怒了　外國檢驗數據一比：打爆一堆國家好嗎

女碩士生與「確診病例」同場合　南部37名國立碩班學生停課2週

旅行社首發！因應疫情擴散...喜鴻假期全線4/30前「停止出團」

昔SARS病人…今「口罩國家隊」指揮官　鄭文燦臉書透露感人故事

疫情續燒！立委建議頒佈緊急命令　陳時中：還不到那情況

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

不想浪費錢！里長揪團照遊西班牙　早一步出發「返台可領1.4萬補助」

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

《大學生》女星搶羅志祥「設局偷拍地下情」　周揚青護愛8個月卻情變

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」3天後隔離　37人停課

機票達人PO歐洲促銷文遭出征　黃豪平酸：逛金寶山粉專也會想死？

今起連下3天「入夜更明顯」降雨熱區曝光　下波再變天時間揭曉

從陸返台…居家檢疫男搭白牌車「偷跑酒店」　苗栗衛生局重罰30萬

質疑「台灣蓋牌」！陳時中罕見怒了　外國檢驗數據一比：打爆一堆國家好嗎

女碩士生與「確診病例」同場合　南部37名國立碩班學生停課2週

旅行社首發！因應疫情擴散...喜鴻假期全線4/30前「停止出團」

昔SARS病人…今「口罩國家隊」指揮官　鄭文燦臉書透露感人故事

疫情續燒！立委建議頒佈緊急命令　陳時中：還不到那情況

快訊／新冠病毒攻入WHO！　日內瓦總部2員工確診

范瑋琪失言神隱2個月「憔悴近況」曝光！　素顏過43歲生日…黑人心疼：辛苦了

極樂PUB直擊！肉感妹不戴罩被綁吊　傳產千金竟是座上賓

「8小時榮譽假」賣1500！5學生掏錢了　文書兵爽賺7700元下場曝光

阮經天「車庫後宮揭密」！　1天內連續換開3名車…驚人總價曝光

《大學生》女星搶羅志祥「設局偷拍地下情」　周揚青護愛8個月卻情變

直擊羅志祥「深夜狂歡4小時」！　周揚青北京遭隔離…1個月零互動

熊熊「甜摟張立東」回家獨處1小時！　1人牽起9男8女情愛蜘蛛網

不斷更新／全球新冠確診破19萬！美國50州全淪陷　歐盟封鎖30天

湖北荊州解封「連續15天零確診」　高風險城市剩武漢

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

網傳台灣蓋牌　國外數據曝真相

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

警官到土耳其旅遊　網酸：好玩嗎

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

居家檢疫男偷跑　苗衛生局罰30萬

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

機票達人PO歐洲促銷文　臉書遭出征

確診男大生曾與2同學吃飯！聚餐友人發燒37.8度

第三級警告國家飆增！PTT驚5國家沒升

更多熱門

相關新聞

湖北荊州解封　高風險城市剩武漢

湖北荊州解封　高風險城市剩武漢

大陸湖北省是新冠肺炎（COVID-19）疫情「重災區」，本月初情況似乎逐漸好轉，其中荊州市已經連續15天沒有新增確診病例。湖北荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，自17日0時起撤除荊州市中心城區範圍內的交通卡口（交通檢查站），同時按照順序解除社區封閉管控狀態，讓居民可以分時、錯峰正常進出。

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

川普：稱中國病毒「用詞非常準確」

川普：稱中國病毒「用詞非常準確」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

機票達人PO歐洲促銷文　臉書遭出征

機票達人PO歐洲促銷文　臉書遭出征

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

貝克漢和兩兒「Triple Date」

網傳台灣蓋牌　國外數據曝真相

張芸京「10年心血全沒了」PO文求救：好難過

美國50州全部淪陷　歐盟封鎖30天

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面