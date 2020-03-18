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超好康！「iRent共享機車」換電獎勵高　20分鐘免費送你騎

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▲共享機車做環保，年輕人的新時尚。（影／ETtoday)

▲無車族不求人！「iRent共享機車」月租費499　隨租隨還趴趴走。（圖／ETtoday資料照）

▲無車族不用求人，隨租隨還的「iRent共享機車」就能帶你趴趴走。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

隨著共享經濟時代來臨，現代人追求交通方便及划算的價格，不再滿足於使用一般的交通工具，方便又划算的「iRent共享機車」就是一個不錯的選擇！ETtoday特派記者Ｖ仔實際走上街頭，發現不論是上班族或是學生族，都已經有在使用iRent共享機車。

▲無車族不求人！「iRent共享機車」月租費499　隨租隨還趴趴走。（圖／ETtoday資料照）

▲ETtoday特派記者Ｖ仔發現，不論是上班族或是學生族，都已經有在使用iRent共享機車。

「iRent有汽車和機車可以租，像我上次去台南玩，下高鐵後直接租iRent汽車到市區，台南景點都很密，所以馬上換成機動性比較高的iRent機車，可以互相轉乘真的很方便」學生族分享，汽機車可以互相轉乘真的超級加分；上班族則提到「有時候晚上跟朋友去夜店喝酒，因為酒後會直接搭計程車回家，所以去程就會使用iRent機車，這樣隔天就不用再去牽車，省事又安全。」

超好康！「iRent共享機車」換電獎勵高　20分鐘免費送你騎（圖／翻攝自影音）

▲大學生分享，iRent汽機車可以互相轉乘真的很方便。

▲無車族不求人！「iRent共享機車」月租費499　隨租隨還趴趴走。（圖／ETtoday資料照）

▲上班族提到，使用iRent機車去赴約應酬，這樣隔天就不用再去牽車，省事又安全。

「月租方案很划算阿，我都騎iRent機車上下班，一個月月租費只要499元，騎機車上班還可以晚一點出門」對於精打細算的上班族來說，優惠價格更是超有感。和雲行動服務租車營業部莊部長表示，「iRent現在已經是年輕人的最愛，而且在新北、台北、桃園、台中、台南、高雄，已經有配置四千台的iRent共享機車，前六分鐘只要10元，之後每分鐘也只要1.5元」，為了回饋消費者，更特別推出換電獎勵，「只要還車時的電量大於取車時，達20%以上可以獲得10分鐘的iRent機車時數，高過40%更可獲得20分鐘的機車時數獎勵」。

▲無車族不求人！「iRent共享機車」月租費499　隨租隨還趴趴走。（圖／ETtoday資料照）

▲和雲行動服務租車營業部莊部長表示，現在全台有配置四千台的iRent共享機車。

▲無車族不求人！「iRent共享機車」月租費499　隨租隨還趴趴走。（圖／ETtoday資料照）

▲為了回饋消費者，iRent特別推出「換電獎勵」，最高可獲得20分鐘時數獎勵。

還車時要怎麼更換iRent機車電池？Ｖ仔親自示範，只要打開iRent app查詢，就可以清楚知道現在全台Ionex能源站位置，還有可供更換的電池數量，騎車到能源站，用手機打開電池座，取出電池，插上充電站，等螢幕確認完畢後取下綠色標示的滿電電池，換上去就可以了，相當簡單快速！

超好康！「iRent共享機車」換電獎勵高　20分鐘免費送你騎（圖／翻攝自影音）

▲iRent機車電池簡單快速，用iRent app查詢，就能知道全台Ionex能源站位置。

在台灣到處趴趴走不求人，透過共享汽機車的租借服務，就可以輕輕鬆鬆到城市的每一個角落，已經成為年輕都會的新指標，使用iRent 共享汽機車APP隨租隨還，省去維護成本增加機動便利性，不僅租借費用低，還有使用回饋，還不趕快租一波搭上時尚新潮流！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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