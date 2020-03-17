聯合國大推釘釘神器　馬雲笑了！各國學生、上班族「哭給一星」

▲聯合國教科文組織向全球小學生推薦阿里出品的釘釘，上班族也不例外。（圖／翻攝 新浪）

記者任以芳／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲，得意的笑了，但各國小學生都快哭了。聯合國教科文組織緊急呼籲，全球39個國家的學生遠端上課，阿里出品的釘釘，成為聯合國首推的在家上課平台，結果被大陸、日本小學生集體在app評分一顆星。

聯合國教科文組織官網13日發布數據，全球39個國家和地區的4.21億孩子和年輕人讀書受疫情影響，國中前到高中是3.545億人，高等教育為6688萬人。學校關閉期間，聯合國教科文組織推薦一個應用程式和平台清單給家長、老師和學校使用，結果，免費又支持多種語言的釘釘成為首選。

▲大陸小學生一天10小時上網課，團體差評下架釘釘。（圖／翻攝 微博 ）

大陸爆發疫情後，釘釘第一時間推出的在線辦公指南，免費開放302人同時在線的視頻會議，吸引1000萬家企業，2億上班族正常在線工作。釘釘CEO陳航也表示「現在全大陸30多個省份，有1.2億學生在釘釘上課。」，連帶350萬教師也變網路主播。釘釘2月5日躍居蘋果AppStore排行榜第一，連續霸榜30天，打破Appstore紀錄，成為霸榜時間最長的企業級應用。

▲大陸中、小學生視釘釘為「頭號敵人」。（圖／翻攝 微博）

原本給辦公室使用的釘釘，變成教學神器。大陸中、小學生把它視為「頭號敵人」，網路上團結給差評。有人留言「我愛學習」、「為何讓我看到老師帥氣的臉」、「寧可關教室也不願上網課」、「在釘釘上課就跟歷險一樣」、「感謝蝙蝠讓我們相遇」..等爆笑的一顆星留言。小學生們瘋狂打負評，結果釘釘4.9人氣高分一下子變成1.6分。

▲日本小朋友也給釘釘差評。（圖／翻攝 新浪）

如今，大陸小學生每天10小時網課的痛，日本小朋友也感同身受。根據大陸媒體報導，釘釘日文版在App Store的評分、評價都很低，同時對釘釘的評價也並不是很高。有小朋友留言「太變態了」、「天啊好恐怖」、還有學生留言，「應用很好用，我還是給一星，最近提醒音像是孫悟空緊箍咒」。

▼釘釘日文版在App Store的評分、評價都很低。（圖／翻攝 新浪）