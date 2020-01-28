租借「共享機車」也要投保意外傷害險！　保險業者：適時注意保障是否充足

▲「GoShare」自2019年8月底起，從桃園首發，足跡遍及桃園、中壢、龜山、八德及平鎮等5區。民眾使用之前，也要留意自己的意外傷害險是否充足。（圖／桃園市政府提供）

記者楊絡懸／台北報導

共享機車「GoShare」自2019年8月在桃園展開營運後，獲得許多機車族青睞，也吸引多數騎士族註冊使用，隨著數位科技的應用、網路平台的便利性，「共享經濟」成為近10年新一代的消費哲學。不過壽險業者提醒，無論是美食外送或共享機車，機車騎士一定要注意自己的安全及保障，適時檢視保單內容。

「經濟可以共享，保障也能量身打造！」英國保誠人壽表示，民眾享受新潮流的同時，也別忘了加強自身的保障，尤其騎乘機車是「人包鐵」，只有安全帽保護身體，發生車禍意外時更容易造成傷亡，因此要購買保險，以保額100萬元為例，每天花不到1元的費用，投保「自駕」機車保險，就能為自己多一分專屬的保障。

以英國保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」為例，針對自駕機車的族群，包含一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害1至6級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金，給付金額為一般意外傷害身故保險金的4倍。

該保單不限於自己的機車、自用或營業用車。舉凡道路交通安全規則所規範的二輪或三輪普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障；還包含基本意外傷害身故保險金、意外傷害1至6級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金。

英國保誠人壽表示，網路投保可選擇單一交通工具，更符合經濟效益，而且投保便利，只要透過網路投保的「保險購物車」功能，就能購買意外傷害保險，簡單幾個步驟立即擁有完善的保障。