悠遊卡、WeMo首度合作！購買1280月票「送50元騎乘金」

▲悠遊卡公司與智慧共享機車服務WeMo Scooter首度合作 。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司與智慧共享機車服務 WeMo Scooter首度攜手，宣布即日起至明年6月30日，1280元公共運輸定期票持卡人，每月可領取 WeMo Scooter新台幣50元的騎乘金，享受騎乘至少20分鐘的免費服務，預計28萬名雙北居民受惠。

WeMo Scooter此次與悠遊卡合作，是國內第一個與悠遊卡結合的共享智慧交通服務，1280元公共運輸定期票持卡人只要於App輸入卡號，即可獲得50元起的騎乘金，且不限新舊用戶，每月輸入即可免費享受至少20分鐘的優惠騎乘。



悠遊卡公司表示，除了提供雙北大眾運輸外，也看重智慧共享機車的便利性，在納入共享機車服務轉乘優惠後，消費者可使用公共運輸，再利用24小時的WeMo Scooter，補足大眾運輸非營運時間之通勤空缺。

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WeMo Scooter透過交通大數據洞察資料顯示，租還熱點主要集中在捷運站沿線，大眾運輸周邊的租車密度更是其他區域兩倍，WeMo Scooter的24小時隨租隨還、手機App智慧便利操作、在露天合法停車格與合作停車場即可歸還智慧車輛等特色，成為雙北區域新交通選擇之一。

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