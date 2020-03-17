竹市投入逾3億升級公幼　茄苳附幼「上課像玩親子館」

▲新竹市長林智堅前往視察茄苳國小附設幼兒園新校舍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為聞名全台的兒童城市，以「平價」、「優質」與「健康」為目標，六年投入超過3億，針對公立幼兒園興建校舍、改善教室、遊具並設置中央廚房，全面完善公立幼兒園環境；新竹市長林智堅今(17)日特別前往視察茄苳國小附設幼兒園新校舍啟用後學童上課情形，他指出，茄苳國小附幼的教室實用與美學兼具，設計理念採「開放式學習」，規劃角落「學習區」、開放式廚房，學童可以自由選擇體驗多元課程，由該區老師引導學習，讓孩子上課彷彿來到親子館。

林智堅今日與幼兒一起玩起扮家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動溫馨有趣；他表示，盼透過「平價」、「優質」與「健康」三大主軸的教保服務，建構完善的公幼體系，他上任以來到明(110)年預計共將增加至1440個平價的公共化幼兒園名額，六年來更投入超過3億，包含興建幼兒園新校舍以及大幅改善新竹市公立幼兒園硬體與教學環境，以「幼兒為本」的理念設計、汰換園所老舊設施設備，建構優質的學習空間；此外，也逐步為各校建立中央廚房，為孩子的飲食健康做最安全的把關。

林智堅分享，茄苳里原有的里集會所與茄苳國小附幼環境老舊，經由市府、茄苳里長古秀芬與茄冬國小校長謝佳曄的共同努力，市府投入3200萬興建兩個空間合而為一的複合式建築，大大增加集會所與幼兒園的使用空間，透過建築規劃的巧思彼此不會互相干擾，從長輩到幼兒都一併照顧，成為重要的典範，在建築外觀設計上極具特色，色彩繽粉的玻璃採光罩並融入茄苳里蝴蝶地景生態，是在地美學新地標。

幼兒園室內規劃也頗具巧思，以幼兒和教學為主體的設計，燈光採用溫暖色系、開放式廚房讓孩子參與觀察、寬敞的戶外庭園活動區讓孩子可以盡情奔跑，最特別的是在室內各個角落規畫多元不同主題的學習區，根據四季規劃不同主題讓孩子自由參與，藉由體驗式互動學習讓孩子探索認識在地與家鄉。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，茄苳附設幼兒園興建整併里集會所，設置不同出入口，讓老幼都能得到妥善照顧；園所的室內裝修更以「幼兒為本」的精神，透過建築師、學校和市府團隊不斷討論，設計更符合幼兒需求的環境，如燈光的色溫、設施設備須符合教學使用的靈活度，窗戶及櫃體的高度要讓幼兒能容易使用、親近等。期盼透過建置實用與美學兼具的幼兒學習環境，讓老師能在教學時更加得心應手。

茄苳國小校長謝佳曄表示，茄苳國小張調自然生態教學，校園中有蝴蝶生長園區，校園內處處都有蝴蝶的身影，所以我們也將蝴蝶融入幼兒園的設計中；幼兒園重視幼兒的學習發展，我們強調角落教學，所以佈置不同的學習角，讓孩子自主選擇學習的區域。此次課程配合春天的來臨，我們以「春遊茄苳」為主題，將「主題」與「學習區」併進，透過來設計不同「學習區」內容，如裝扮區、語文區、美勞區等，讓幼兒可自行決定、選擇不同學習區，探索學習多元能力。

「市長叔叔，我很喜歡現在的幼兒園」、「我覺得幼兒園好漂亮」、「我最喜歡樂高牆了」、「我最喜歡扮演區的小角落」，林智堅參與課程時，孩子們紛紛興奮表達對新校園的喜愛；茄苳附幼課程設計是「主題」與「學習區」併進，透過「春遊茄苳」主題來設計不同「學習區」內容，幼兒可自行決定、選擇不同學習區，探索學習多元能力。

「溫暖的燈光、柔和的空間色彩、符合幼兒學習需求的設施設備及通透的空間設計，讓來幼兒每天都期待上學。」謝佳曄也分享幼兒園家長的回饋，幼兒園孩子都以自己學習上課的學校為榮，甚至還有小學家長開玩笑說要規劃再來生一胎!另外，充滿在地蝴蝶元素的建築外觀更吸引教職員同事來拍攝婚紗照。