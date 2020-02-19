新竹市開學防疫大作戰　23日前完成校園公共環境加強消毒

▲新竹市府已啟動針對全市47所學校進行校內戶外消毒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由於新冠肺炎疫情，高中(含)以下學校及公立幼兒園延至2月25日開學，為提供學生安全的學習環境，新竹市府教育處與新竹市環境保護局已啟動針對全市47所學校進行校內戶外消毒，包括所有教室、戶外開放給民眾使用之公共設施，預計23日完成，為開學做好準備。新竹市長林智堅表示，對抗疫情絕不被動，正強化行政團隊橫向聯繫，務必將防疫工作做到滴水不露，讓師生能有最安全與乾淨的校園環境。

「唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康。」林智堅表示，開學在即，他特別要求全市市立學校開學前，將學校環境全面徹底消毒，並責成新竹市環保局全力協助市立所屬學校進行消毒工作。

市府指出，，環保局召集清潔科人員及新竹市病媒防治公會會員，並攜手教育處，於2月23日前，針對全市47所學校進行校內戶外公共環境消毒，除了教室內環境、課桌椅全面消毒，學校周邊公共環境、以及寒假期間開放給民眾使用之公共空間設施，如遊樂設施、球場設施、廁所予洗手檯等，無論內外皆進行全面消毒，讓孩子都能安心使用各種器材，環境消毒藥劑係以漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1%濃度(即1000ppm) 進行噴藥消毒。

教育處長黃錦能表示，教育處也已持續請學校盤點相關物資，確保各校防疫物資，如口罩、酒精及額溫槍充足，並對疫情可能的發展提出因應措施。

「學校已做好萬全準備。」培英國中校長丁淑觀表示，開學前已成立疫情小組，並規劃學校疫情通報流程，盤點防疫物資，統計中港澳師生入境狀況，在學生進校前，能夠有最妥適的準備，也已經請各班導師在班級群組內加強宣導防疫相關措施。

建功國小護理師吳欣怡表示，校內積極討論開學前後的校園防疫管理，並請家長協助配合各項填報與防疫管理作業，同時強化教師防疫概念，希望開學後能在不影響學習的狀況下做好防疫工作。