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揪團出國新北里長道歉了！強調「不會領1萬4」彎腰鞠躬：這時出國是我欠思考

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▲▼新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳帶里民遊西班牙、葡萄牙，返台後鞠躬道歉。（圖／《ETtoday》攝影中心攝）

▲新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳返台後鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／桃園報導

新冠肺炎疫情嚴峻！日前新北市中和區瓦磘里里長林綺芳遭爆10日率團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，理由是「返台可領1萬4千元居家檢疫補助」，行程更長達11天，消息一出社會輿論譁然！她出面澄清，出發前不知道疫情嚴峻，也不知道有1萬4千元的補助。林姓里長抵台後坦言，這時候出國「欠思考」，強調自己不會領取1萬4千元的補助，多次鞠躬道歉。

林姓里長表示，因為在此時出國浪費了社會資源，要先跟社會大眾道歉，接著對著在場媒體鏡頭鞠躬。她透露，這趟旅程是2019年初就成行的，強調當時還沒有疫情，有4、50人報名，隨著疫情逐漸嚴重，有許多人陸陸續續退團。

請繼續往下閱讀...

「身為里長，我很兩難」，林姓里長這麼說到，既然有里民要出遊，那她就有責任照顧他們，旅遊團先是抵達葡萄牙，到旅程第3天收到政府發布西班牙三級警戒的資訊，經討論過後，一行人決定不進西班牙，接著返台，這數日整團里民們從葡萄牙、杜拜、曼谷、台灣，不斷轉機再轉機，就連候機時也不敢大意，防疫工作都有做到。

她坦言，這時候出國確實是沒有考慮周到、欠思考，也受到外界不少謾罵，還有人叫她去死、恐嚇她的家人，但「我要安全將里民送回家，有人叫我家人小心，我不知道我做錯什麼」，她也哽咽稱「對不起家人，要接受他人的指指點點」，並數度強調，團員們並沒有進入西班牙。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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