揪團赴歐被撻伐！新北里長抵台哽咽喊「對不起家人」：有人叫我去死

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／桃園報導

新冠肺炎疫情嚴峻！日前新北市中和區瓦磘里里長林綺芳遭爆10日率團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，消息一出社會輿論譁然！她事後出面澄清，出發前不知道疫情嚴峻，一行人17日下午3時左右抵台。林姓里長表示，因為自己的關係家人遭受恐嚇，有人叫她們去死，讓她當場哽咽。

▲新北里長揪團遊西班牙遭撻伐，17日下午3時許抵桃園國際機場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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林姓里長一行人約下午3時左右抵台，戴著黑色口罩、綁馬尾的里長，見到大批媒體守候，頭低低準備填寫健康申報等表格，並向媒體稱，「不好意思，造成大家困擾」，在排隊等待途中，她也同步透過電話向親友報平安。

林姓里長表示，出國事件發酵後，網路上出現許多不實的言論、批評，說他們是為了1萬4千元補助款出國的，但她強調大家10日出發時「完全不知道」補助款的存在，她哽咽表示，「我個人不會去領這筆錢」。

另外，她稱，自己沒有做任何壞事，但自從報導陸續刊登後，有許多人透過各種管道騷擾她、她的家人，甚至有人叫她去死，讓她情緒潰堤，哽咽地說「對不起家人」。

我沒有遲到，是時間遲到了！



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