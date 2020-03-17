超前部署已準備到最大量能　陳時中：有2萬張隔離床隨時可用

▲新冠肺炎「超前部署」，陳時中：有2萬張隔離床隨時可用。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣確診案例也來到77例，近期公佈的33例確診皆為境外移入。被問到倘若台灣疫情大爆發，醫院量能是否充足？指揮中心指揮官陳時中表示，已超前部署醫療量能，總共有2萬張隔離床隨時可用，但台灣離疫情大爆發距離還非常遠，現在實施嚴格的邊境管制與居家檢疫，就是希望不要讓疫情再擴大。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公佈新增10例境外移入個案，為單日確診首次破二位數。為了防堵境外移入，指揮中心17日將亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，提升旅遊疫情建議至第三集警告，提醒國人避免至當地進行非必要旅遊。3月17日16時後登機者，就需居家檢疫14天。

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陳時中表示，近期歐美案例持續大爆發，但本土案例卻沒有增加，因此這幾天已加強境管，讓境外移入疫情得以控制。近來也將採檢對象標準放寬，3月3日至14日自歐洲入境並有症狀者，將一律回溯採檢，目前已匡列了553位，136人通報採檢，其中3人陽性，另有417人召回中。

陳時中提到，台灣已進行超前部署，以現在的情況，醫療體系承擔上並無問題，「我們現在準備到同一時間最大的量能，有2萬張隔離床隨時可清空」。但他也強調，台灣離大流行的距離非常遠，現在實施嚴格的邊境管制與居家檢疫，就是希望不要讓疫情再擴大。