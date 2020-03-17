北京隔離飯店4選1　陸媒直擊：130間房入住超九成

▲入境北京旅客拉著行李，從機場搭車至分流點檢疫。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

北京為防堵境外新冠肺炎疫情輸入，祭出最嚴格14天集中隔離管制的措施。所有境外返京人員需從首都機場到順義新國展中心集散點分流、登記，隨後，可自行選擇4間隔離飯店中的一間，再共同乘車至飯店安置。

▲順義新國展集散點內，著防護服的工作人員。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，兩位身穿防護服的工作人員於順義新國展集散點分流大廳，引導著14位從境外返京的民眾。根據規定，這些返京人員將被大巴專車統一送到定點隔離飯店集中觀察。工作人員表示，「這已經是他們護送出發的第十車了。」

報導稱，這輛專車的旅客大多是從美國歸來，有停學的留學生、旅行返程的老夫妻，其中，最長飛行時間達20多個小時，加上落地後檢疫過程，已長達30多個小時沒合眼了。一位留學生說，「踏上歸途後，每次聽到有工作人員喊自己的名字，都覺得是在召喚他回家；我打心眼裡感激每一個環節的保障人員，也會努力配合每一項工作，不給工作人員添麻煩。」

▲隔離飯店內大廳標明，保持「一米」安全距離。（圖／翻攝北京日報）

這群人從傍晚4時抵達順義國展集散點分流大廳作業開始，當專車抵達飯店時，已經是晚間7時。飯店門口由兩位工作人員負責量測體溫，酒店大廳則劃分出測溫、行李暫放、快遞存放、等候及登記區等不同的區域，入住旅客也得遵守相距「1公尺」的規定。

工作人員表示，這間飯店共有130多間符合通風隔離要求的房間，入住率超過九成。此外，飯店還提供一個服務袋，除了介紹服務項目外，還有一個體溫計，便於每日詢問體溫。

至於如何維持日常生活需求，工作人員提到，飯店餐廳可供點餐，為避免接觸，處理生活垃圾及取外賣、快遞等，均由飯店服務人員代勞。

▲隔離飯店大廳貼有「田字格」，一格只能站一人。（圖／翻攝北京日報）

關心受隔離的親人及友人，只能在飯店門外透過電話和親人隔著玻璃打招呼，幫忙攜帶的個人物品及食物，也得放置在門邊的台階上，等待工作人員幫忙遞送。現場的保安人員也提醒，雖然親人們可以短暫地透過玻璃互相確認彼此安好，但為避免擾民及透露隔離飯店訊息，仍然得主動勸回在門外聚集的親友。