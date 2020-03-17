男PO臉書「嗆殺蔡英文」被逮　高雄地檢認「情緒抒發」不起訴

▲孟姓男子在去年大選期間發文「嗆殺蔡英文」，雄檢認為單純情緒抒發不起訴。（資料照／記者李毓康攝）



記者洪正達／高雄報導

去年總統大選期間，傳出有網友在臉書上發文要「處決蔡英文女士」，甚至要將民進黨黨員殺光、血洗總統府，花蓮縣調查站獲報後，查出發文的男子住在高雄，循線將他逮捕後依煽惑他人犯罪，但檢察官複訊後，認為男子只是不滿政局、抒發情緒，因此處分不起訴。

雄檢指出，孟姓男子在2019年3月1日起到同年7月3日間，在個人臉書上連續發布許多煽惑他人犯罪的文章，其中有「該有大金主出錢買通國安局隨扈，出手處決蔡英文女士」、「真的該亂棒打死葉匡時和馬英九」、「蔡英文不自殺還選總統？國安局的英雄好漢該動手為國除奸」、「一定大屠殺！殺光民進黨全體從政黨員、血洗總統府」、「應該利用機會刺殺蔡XX後，在民進黨黨部裝炸彈」、「台灣若沒內戰斬死這些畜生，就該聘請砂石車撞死這些王八蛋（指吳斯懷）」等字眼。

花蓮縣調查站接獲情資後進行調查，發現孟姓男子住在高雄，循線將他逮捕後進行偵訊，孟男供稱自己只是抒發情緒上的不滿，並無意要煽動他人犯罪，但調查局訊後仍將他依《煽惑他人犯罪》送辦，不過檢察官偵查時，認為孟男沒有具體指出追殺蔡英文的時間地點及手法，且發文也無人附和，並沒有人因此被成功煽動、蠱惑下犯罪，再加上孟男因不滿政局發文，雖內文充滿挑撥字眼，仍然可認定為情緒抒發，因此做出不起訴處分。