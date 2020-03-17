俄羅斯插畫家繪「石虎戴口罩、勤洗手」　祝福台灣：Stay Safe

▲俄羅斯插畫家卡佳，繪製石虎戴口罩的插畫為台灣祈福。（合成圖／ETtoday資料照、駐俄代表處臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

駐俄羅斯代表處粉專16日分享由卡佳繪製的插畫，一隻石虎站在台灣上戴著口罩、洗手，旁邊寫上「Stay Safe Taiwan」為台灣祈福。

駐俄羅斯代表處表示，卡佳小姐Katya Molodtsova，特別畫了一隻戴著口罩正在洗手的石虎，提醒大家「戴口罩、勤洗手」，也祝福所有台灣民眾，盼臺灣安安全全Stay Safe，成功戰勝新冠肺炎疫情！

網友看到圖片後，紛紛留言感謝卡佳，有人說「有被關心到ㄟ，謝謝卡佳！」、「非常溫暖的女孩，真心愛台灣！」其中還出現交通部長林佳龍表示「這個口罩戴得有標準！」

台灣團結對抗新冠肺炎疫情受到國際矚目，各國駐外代表處先前也臉書換上大頭貼，呼籲國際「Taiwan Can Help」讓台灣加入WHO。

▲俄羅斯插畫家卡佳，繪製石虎戴口罩的插畫為台灣祈福。（圖／駐俄代表處臉書）

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