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「歐洲疫情誇張」　黃珊珊籲中央：應做更嚴格的邊境管制

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▲▼台北市副市長黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近日許多境外移入案例，針對多國祭出鎖國政策，台灣是不是也要考慮禁止入境？衛福部長陳時中透露，「幾乎，幾乎了啦。」對此，北市副市長黃珊珊17日表示，呼籲中央對於非國人入境開始做一些限制，短期內先做更嚴格的邊境管制。

黃珊珊認為，現在問題不是出國，看全世界都做邊境管制，愈來愈嚴格，連加拿大、美國也限制歐盟，台灣還沒真正做到變境管制，第三級地區還是可以進來，只是需要居家檢疫；她強調，為了台灣好，應該呼籲中央對於入境非國人開始做一些限制，相信經濟一定有影響，呼籲中央邊境管制更嚴格。

黃珊珊認為，歐洲疫情這麼誇張，可能比大陸還嚴重，大陸籍的幾乎都不能進來，邊境沒有管制狀況，只管自己人要不要出國，可能不是最好方法。

黃珊珊指出，這麼多的國家都做邊境管制，延緩外國狀況經過國際飛航把一些相關人員帶到台灣人，可能是比較好的做法，短期內先做更嚴格的邊境管制。

黃珊珊說，自己國人還是要讓他們回來，太多我們沒有辦法承擔，回來太多居家檢疫，尤其是國際旅客進來，民政、衛生系統也會受到很大衝擊，重點還是不能讓系統癱瘓，怎麼維持正常的運作是最重要，邊境管制有它的必要。

此外，對於中央限制高中以下師生出國，遭質疑違憲。黃珊珊表示，憲法很清楚，人民有遷徙的自由，限制人民權利義務，必須以法律定之，傳染病防治法以及中央通過的紓困特別條例，都將中央流行指揮中心指揮官授與最大權力，可以限制人民拘押檢疫居家隔離，也是很嚴重的侵害人民權利。

黃珊珊說，出國禁令也是這個方法一樣處置，也許自由派學者會有意見，現在防疫跟打仗一樣，暫時有特別辦法也是不得已的選擇，健康跟大多數百姓健康比較重要。

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