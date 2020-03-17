「台灣有一群人在討好洋爸爸」　邱毅：有獎學金、出路、可以吃香喝辣啊！

▲邱毅認為，「台灣也一群人在討好洋爸爸。」（圖／翻攝《邱毅說》）

記者陳俊宏／綜合報導

前立委邱毅抨擊《央視》前主持人「阿丘」邱孟煌，認為阿丘說中國要因新冠肺炎疫情向全世界道歉，是「跪舔、跪媚洋人習慣啦。」他也提到，「台灣也一群人在討好洋爸爸…討好洋爸爸之後可以吃香喝辣啊！」他認為，如果沒有中國擋在前面控制疫情，「你認為現在新冠肺炎在全世界肆虐會嚴重到什麼程度？全世界的人類要付出多大的代價？」

邱孟煌日前在微博說，「此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了？」

對此，邱毅在最新一期大陸節目《邱毅說》中直呼，中國為什麼要道歉呢？在這次新冠肺炎肆虐過程中，中國是受害者；疫情專家鍾南山說過，疫情是從武漢開始，但疫情根源不一定在中國，現在有好多研究報告直指，疫情根源很可能在美國。

▼邱毅說，台灣人討好洋爸爸之後可以吃香喝辣啊。（圖／翻攝《邱毅說》）

邱毅表示，先不談病毒根源，當病毒發生了以後，中國採取武漢封城做法，「你要知道喔，武漢是個1100萬人的城市」，史無前例，武漢的人民要蒙受多大的損失、多大的不方便啊。

邱毅認為，也因這樣的危機處理方式基本是正確，所以使得武漢以外的疫情逐漸被控制下來，這樣對疫情的果斷做法，是因中國人的犧牲奉獻，付出代價來完成的，「你還忍心叫中國人道歉嗎？你還忍心去苛責武漢的人民嗎？」

邱毅說，如果沒有中國擋在前面控制疫情，「你認為現在新冠肺炎在全世界肆虐會嚴重到什麼程度？全世界的人類要付出多大的代價？」他批評，「可是你阿丘竟然要中國對世界道歉」，心態不外乎第一個虛偽、矯情，第二個態度就是一向跪舔、跪媚洋人習慣啦，看到洋人就仰之彌高，看到中國人就覺得不如洋人。

邱毅指出，另一種可能就是投名狀嘛，「就這樣的言論來討好他的洋爸爸嘛，討好洋爸爸會有好處的啊。台灣也一群人在討好洋爸爸，討好洋爸爸之後有獎學金啊，討好洋爸爸之後有出路啊，討好洋爸爸之後可以吃香喝辣啊，我真的以阿丘為恥。」

▼邱孟煌認為，中國要因疫情向世界道歉。（圖／翻攝《央視》網站）