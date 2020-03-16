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南投縣社區評鑑起跑　30個社區同台競技，力爭全國社區選拔佳績

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▲▼ 南投社區評鑑今天起跑，有30個社區報名參與競實。（圖／南投縣政府提供，以下同）

▲ 南投社區評鑑今天起跑，有30個社區報名參與競實。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣109年社區評鑑共有30個社區參加，今天首站到97年獲得全國卓越的南投市芳美社區，下午接著到108年，獲得南投縣優等的竹山鎮中崎社區。參與平鑑的社區，均展現高度團結力，力求完美的呈現業務推動成果，志在入選今年全國社區選拔，爭取社區最高榮譽。

縣府社會及勞動處處長林志忠表示，南投市芳美社區以稻米、龍眼及花卉為主要產業，是半城鎮型社區，以南投市振興里5鄰至21鄰為區域範圍，人口數有1892人，99年開始推動老人集中用餐5天服務，其中有4天由社區自籌辦理。

芳美社區自105年起，擔任3年小旗艦計畫領航母雞，帶領福山、永豐、漳和等3個社區，其中福山社區於107年榮獲中央社區選拔優等獎，可見社區互相帶動頗有績效。

▲▼ 南投社區評鑑今天起跑，有30個社區報名參與競實。（圖／南投縣政府提供，以下同）

中崎社區位在竹山鎮東北邊，清水溪及濁水溪交界處，主要為農村型態社區，大部分居民務農為多，青壯年均往外謀生，留下長輩及兒童在地生活。近年來辦理社區照顧關懷據點、台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、老人送餐服務、性侵害暨性騷擾防治宣導、推動社區營造三期及村落文化發展等多項計畫，社區團結力強，幹部與志工積極投入、
不斷成長，足為本縣社區之表率。

南投縣在中央社區選拔表現亮眼，累積有1個銅質卓越、7個卓越、16個優等、16個甲等全國績優社區。今年有30個社區參加縣級評鑑，其中竹山鎮富州、南投市芳美、竹山鎮延正、南投市營南、草屯鎮平林及南埔等6個，曾獲得全國績優社區。

其中竹山鎮富州準備參加銀質卓越組，24個社區參加績效組，其中平和、良善、籐湖、郡坑等4個社區都是第次參加，顯現縣府輔導新興社區的努力與成效。

縣府從今天起到5月8日為期14天，聘請育達科技大學健康照顧社會工作系專任副教授陳燕禎、暨南國際大學社會政策與社會工作學系張英陣教授，以及縣府社會及勞動處社會行政科王榮義科長等3人擔任評鑑委員。評鑑小組由處長林志忠親自領隊到各社區，評鑑項目以社區發展協會年度內會務及財務與業務為主。

・停產會崩潰

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