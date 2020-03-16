北桃7家當鋪中招！2男拿假金項鍊得手30萬　落網辯「亡母給的」

記者張君豪／台北報導

北部兩名在工地打零工的男子居然持9條假金項鍊，瞞天過海騙過桃園、新北台北7家當鋪，包含台北市動產質借處的公營當鋪也被騙。楊姓男子以「母親留下的珍貴遺物」為由，與陳姓友人從2016年起陸續典當9條假金項鍊，騙當超過30萬元新台幣現金，且期滿後未贖回造成流當，造成北部7間公民營當鋪損失慘重，刑事局偵七大隊2月收網陸續逮捕陳、楊姓兩名犯嫌。

▲刑事局逮捕涉嫌以假金鍊騙當的楊姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌以假金鍊騙當的兩名男子，圖為警方上門搜索。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊將上述案情報請台北士林地檢署檢察官江玟萱指揮偵辦，並由刑事局蒐證完背後，在今年2月21在臺北市北投區某建築工地埋伏逮捕及搜索犯嫌陳姓男子（54歲、有多項毒品前科），並於2月25日在新北市中和區執行搜索、拘提假金項鍊來源楊姓男子到案（52歲、毒品前科），並查扣手機等證物。

▲刑事局逮捕涉嫌以假金鍊騙當的兩名男子，圖為用來詐當的假金鍊。（圖／記者張君豪翻攝）

楊嫌落網後辯稱9條金項鍊是過世母親所留下遺物，他並不知道是贗品，警方檢查發現這批假的金項鍊不論密度重量、外觀都很像真金、研判是以密度接近黃金的廉價合金外面鍍上一層黃金所製作，做工相當精細才能瞞天過海連騙北部7家當鋪。

警方指出，楊嫌騙當最重的一條金項鍊高達3台兩重，市價超過17萬新台幣，單次典當得手8萬多元，兩人總騙當金額超過新台幣30萬元；當鋪人員對這批假金項鍊恨得牙癢癢，這些金項鍊騙過當鋪的標準驗貨程序，直到兩人遲遲未贖當，當鋪要將金項鍊燒熔鑄塊變現時，燒熔項鍊外層鍍金才驚覺是假貨，連台北市動產質借處士林分處的公營當鋪都遭騙。

警方指出，近年金價呈現波動使黃金贋品有利可圖，致坊間金飾贋品遭有心人士拿來典當，使當舖業者深受其害，警方呼籲當舖業者收當物品應詳加鑑定，以防遭詐，警偵詢後將楊嫌等2人依違反刑法第339條詐欺罪解送台灣士林地檢署偵辦。

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