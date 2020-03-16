轉傳「越南政府當街發免費口罩」　假的啦！桃園男遭函送

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第一大隊日前接獲民眾檢舉：在臉書Facebook社群網站上，有一名男子宣傳散佈不實謠言，訊息內容為轉貼「越南政府免費發送口罩」等不實訊息影片，警方立即向衛生福利部疾病管制署等單位查核，確認該訊息確定為假訊息，認為有誤導、造成民眾對政府防疫不信任及恐慌問題，刑事局接案後立刻展開調查並積極偵辦。

▲刑事局偵一大隊16日宣布偵破桃園一男子散播假疫情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱該帳號資料，發現該臉書帳號為家住桃園、上班族孫姓男子（50多歲）所有，孫男到案後坦承，因在網路瀏覽該則影片，未求證該訊息真偽就PO網留言，經警方告知他才知道是假訊息，但卻造成民眾誤解對政府防疫的不信任及購買口罩之恐慌，警詢後，全案依社會秩序維護法第63條送辦。

警方呼籲民眾勿隨意散布、轉傳未經查證之訊息，目前口罩實名制2.0於3月12日上午9時上路，已有47萬人預購成功，防疫相關資訊民眾可上衛服部疾病管制署網站查詢最新公告內容，如有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線—1922，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」



【其他新聞】

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！ 警重辦強制、脅迫醫療人員罪



►熱心哥到派出所作證 警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！