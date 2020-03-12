「買遊戲點數折現金」攏係假　3男點數到手帳號失聯騙百萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊12日宣布破獲一起小額借款詐騙案，警方指出家住桃園、屏東地區的陳姓、葉姓、鄧姓男子以臉書刊登「電信小額付款換現金借款」廣告，聲稱可以7~8折現金收購民眾用電信小額支付購買的遊戲點數，且無償還期限，引起不少缺錢的學生、民眾幫購遊戲點數MY CARD、GASH匯到三名嫌犯所玩樂的星城online、包你發娛樂城手遊事後驚覺被騙報案，警方調查發現被害人超過百人，呼籲遭類似手法詐騙的民眾勇於出面指認。

▲刑事局偵九大隊宣布破獲一起網路詐騙遊戲點數詐騙案，逮捕3名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊宣布破獲一起網路詐騙遊戲點數詐騙案件，犯嫌利用臉書刊登不實廣告。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局2019年8月獲報，有民眾遭歹徒以電信門號小額購買遊戲點數換現金手法詐騙，被害民眾多在Facebook上看到「電信小額付款換現金借款」廣告，透過臉書訊息聯繫後，歹徒期約以7至8折現金收購被害人電信門號小額遊戲點數額度，可無償還期限，被害民眾幻想自己雖然損失3成購點費用，但仍可拿到7成現金救急。

▲該集團犯嫌用來詐騙民眾的假帳號。（圖／記者張君豪翻攝）

未料民眾購卡並交出點數卡帳密、認證碼後歹徒就封鎖他們帳號失聯，警方追查發現受害民眾超過上百人，粗估犯罪所得超過新台幣一百萬元，警方事後調閱網路資料鎖定家住桃園的陳姓、葉姓男子（30多歲）鄧男（30歲）涉案，日前收網逮捕3人並查扣犯案贓證物手機手機5支、平板、筆記型電腦、筆記本。

警方透過165反詐騙諮詢專線詐騙資料庫比對，粗估超過百名被害人遭詐騙報案，金額高達1百萬元以上，警方追查鎖定涉案FACEBOOK暱稱「李辰辰」、「陳力瑋」、「LINLIN CHEN」、「CHEN HAN」等9個帳號都是3人創設用來行騙的帳號，刑事局偵九大隊呼籲有遭類似手法詐騙的被害人可洽刑事局偵九大隊指認追討損失。

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