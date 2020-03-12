北市女自覺罹肺炎求快篩遭拒　PTT推文「政府不理社區感染」遭移送

記者張君豪／台北報導

台北市一名任職服務業的汪姓女子（30多歲）日前因為自己身體不適，擔心罹患新冠肺炎（COVID-19），2月曾自行赴台北市某醫院希望能進行新冠肺炎篩檢遭拒絕；汪女心生不滿，2月28日在網路PTT八卦版（Gossiping）上推文表示：「現在只篩檢有出國史接觸史的，其他被社區傳染的沒出國接觸等條件不就被放生不給驗」、「早說政府不管社區傳染的好嗎」，遭檢局違反疾管相關法規。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明PTT推文假疫情案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明PTT推文假疫情案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊日前接獲嚴重特殊傳染病肺炎中央流行疫情指揮中心轉報上述訊息，警方調閱該帳號上網IP，日前尋嫌約談家住台北市的汪姓女子到案說明，汪女坦承上述不實貼文是她所PO，但有講到自己曾因身體不適、擔心得到新冠肺炎，因此就醫希望接受篩檢卻遭到拒絕，她認為自己的說法無誤。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明PTT推文假疫情案情。（圖／記者張君豪攝）

但刑事局警方引援衛生福利部說法：加強社區監測相關規定，表示政府對於有國外旅遊史，接觸史或者其他疫調可能風險族群都加強採檢送驗，台灣相關規定並非汪女所說的：「放生不給驗，不管社區傳染」；經防疫中心認定，汪女行為涉嫌涉觸犯社會秩序維護法第63條、65條之規定。

警訊後將該案依違反社會秩序維護法，函請台北市警局移送台北地方法院簡易庭審理。刑事警察局呼籲民眾切勿散布假訊息，疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。

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