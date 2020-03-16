只練體能＋運球　上海籃球訓練營洋教練「雲直播」復工

▲上海YBDL外籍教練研發籃球線上教學課程。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，許多行業開始進入復工階段，不過，也有部分需要「人與人」接觸的職行業無法如期復工，只能透過網路「線上」教學。上海青少年籃球發展聯盟（YBDL）的外籍教練Elie進行線上教學已經一個月，他坦承，籃球運動線上教學有一定難度，受到場地限制，只能增加體能訓練和練習基本動作。

▲上海YBDL外籍教練Elie透過手機和學員直播互動授課。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，YBDL的洋教練Elie到中國已經兩年，他表示，學生在家不能運球，會打擾到鄰居，因此，線上教學基本上都是體能訓練，或是簡單的運球訓練。

對於特殊環境下採用的雲端模式，Elie坦言，之前沒人接觸過籃球的線上教學，第一週的教學面臨很多困難，得不斷開發線上課程的內容，「現在我們都很接受線上教學，對學生而言，在家訓練也比較安全。」

YBDL創辦人張晉之表示，上海農曆年前就宣布，2月28日起，所有線下培訓和集會都得停止，導致2月份主營項目全都關停，「當時是很震驚，接下來3月份、4月份可能都沒有了。」

▲Elie得不時滑動手機螢幕，讓學員有一對一的學習效果。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，張晉之提到，疫情反而把很多以前做不到的想法逼出來，譬如開發適合的遊戲和課程。他認為，線上教學缺乏很多線下的樂趣，為了提升學員的興趣，透過遊戲加健身的方式，「對孩子來說，是一件可行的事。」

對此，洋教練Elie讓家長準備水瓶等道具，模擬訓練用的路障。他提到，部分學生第5次上課變習慣線上學習的節奏，此外，還得頻繁滑動手機上跟學員之間的直播窗口，才可以達到一對一訓練的效果，「許多學員都很懷念戶外運動，隨疫情發展和中國政府採取的措施，應該再堅持一個月就可以了吧。」