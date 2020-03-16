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教育部下令各校主動查返台師生動向！　隱匿旅遊史將依校規追究

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，若隱匿造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（16日）宣布，配合中央流行疫情指揮中心發布3月14日起從歐洲27國返台者均需居家檢疫14天，以及3月15日公布北部高中校園首例境外移入確診病例，各校應主動聯繫返台教職員工生，掌握須居家檢疫及自主健康管理者動向，若隱匿造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

教育部指出，為落實教職員生健康管理措施，已請各級學校務必配合「主動聯繫返台教職員工生」，即日起從境外返台的教職員工生（包括境外生），學校均須主動聯繫，確認是否須居家檢疫或自主健康管理。規範事項也提到，各校必須向校內教職員工生宣導，如因個人行程出遊返國者，請務必將旅遊史主動告知學校，以利學校安排健康管理相關措施，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

請繼續往下閱讀...

若學校經聯繫，確認須居家檢疫者後，教育部表示，為境外師生者，除教育部每日依移民署通知，主動通報學校的名單外，也請學校依教育部109年2月10日「港澳學生管理及防疫措施」通函，與地方窗口做好每日居家檢疫名單交接，並安排隔離宿舍。

為本國教職員工生者，教育部出，須在自家進行居家檢疫，惟仍請學校掌握、關懷渠等教職員工生，並提醒擅離居家檢疫住所將被開罰，同時妥慎安排學生相關教學、行政、學習等銜接措施，以避免教職員工生返回學校。

另外，教育部說明，配合在家或宿舍休息的學生，無須核給假別且不應將其列入缺課紀錄，並應同時提供安心就學方案及安排學習銜接措施；另有關教職員工部分應請病假，但不列入學年度病假日數（惟自109年3月13日起非因公奉派出國，且返國後經衛生主管機關列為自主健康管理對象者，列入學年度病假日數，或改依其他假別辦理），並請同時安排相關教學及行政工作銜接事宜，以維護權益。

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