公務員財產申報　林昶佐存款1424萬、洪慈庸632萬　

▲洪慈庸、林昶佐。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院16日公佈157期《廉政專刊》，公職人員財產申報中，立委林昶佐存款超過千萬元，現任前立委、立法院機要顧問洪慈庸存款約600多萬元。

根據廉政專刊中刊登的財產申報，陳美玲與丈夫存款有2287萬7823元，另外還有黃金存摺登記於丈夫林正義名下，價值達1615萬3928元，另有有4筆土地，分別在台北、花蓮、桃園，另外還有2棟建物都在台北市；林正義有2支股票，新台幣491萬110元。

政委羅秉成與妻子黃溎錦申報存款2112萬6861元、7筆土地、4筆建物、10筆保險，以及有價證券285萬餘元。

前立法院長蘇嘉全則與配偶洪恒珠申報存款共2914萬5144元、1筆土地、3筆建物、13筆保險，以及有價證券1333萬餘元。

國民黨立委王育敏與丈夫楊明哲申報存款共1300萬8345元，有價證券92萬元，黃金存摺200萬元，3筆保險，還有房屋貸款120萬元。

民進黨立委林俊憲與妻子李佳恩申報存款共1328萬8654元，3筆土地、2筆建物、19筆保險，有價證券新臺幣7萬150元 元，黃金存摺登記於李佳恩名下3624元。

民進黨立委施義芳與妻子鄭美香申報存款共8443萬3496元，16筆土地、16筆建物、12筆保險，一台二手名車，有價證券新臺幣1235萬6996元，黃金存摺7萬9184元，債務 1997萬3468元。

民進黨立委柯建銘與妻子林道春無申報存款，名下有1筆土地、4筆建物、2台名車、4筆保險，有價證券新臺幣 51萬5610元，其他有價證券新臺幣 51萬4060元，3筆債務債務新臺幣4629萬5548元。

無黨籍立委林昶佐與妻子葉湘怡申報存款共1424萬723元，3筆土地、3筆建物，8筆保險，3筆事業投資，有價證券新臺幣83萬7732元。

前立委洪慈庸去年與丈夫卓冠廷申報財產存款共632萬3610元，1筆土地、3筆建物、1台汽車、5筆保險，有價證券新臺幣363萬3787元。

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