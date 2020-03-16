財產申報「黃金存摺」曝光　國發會主委陳美伶200兩、市值1600萬

▲黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡文鈴／綜合報導

監察院公佈最新《廉政專刊》，國發會主委陳美伶的存款有2287萬7823元，驚人的是她與丈夫共同申報的黃金存摺價值達1615萬3928元。

黃金存摺供客戶以存摺登載與銀行間的黃金買賣及保管業務，不支付利息。以新台幣、美元及人民幣計價的黃金登於同一本存摺，但不得跨幣別買賣。

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者邱倢芯攝）



廉政專刊資料指出，陳美伶與丈夫名下有4筆土地，分別在台北、花蓮、桃園，另外還有2棟建物都在台北市；林正義有2支股票，新台幣491萬110元。黃金存摺部分，有1萬1368公克（約227兩），以臺銀1克買賣價1421元計算，價值約新臺幣1615萬3928元。

另外，根據廉政專刊中刊登的財產申報資料，擁有黃金存摺的申報人也不在少數，但仍無法與陳美伶擁有的價值相較。

民進黨立委林俊憲與妻子申報存款共1328萬8654元，3筆土地、2筆建物、19筆保險，有價證券新臺幣7萬150元 元，黃金存摺登記於妻名下3624元。

民進黨立委施義芳與妻子申報存款共8443萬3496元，16筆土地、16筆建物、12筆保險，一台二手名車，有價證券新臺幣1235萬6996元，黃金存摺7萬9184元，債務 1997萬3468元。

國民黨立委王育敏與丈夫申報存款共1300萬8345元，有價證券92萬元，黃金存摺200萬元，3筆保險，還有房屋貸款120萬元。

國民黨前立委李彥秀與丈夫申報存款共520萬6862元，38筆土地、8筆建物、2台車，有價證券新臺幣225萬，黃金存摺登記於丈夫名下415萬5000元，房屋貸款522萬2845元。

國民黨前立委黃昭順與丈夫申報財產存款共1480萬1300元，22筆土地、15筆建物、19筆保險，有價證券新臺幣2179萬9123元，黃金存摺24萬3405元。

民進黨立委劉世芳與丈夫申報財產存款共402萬9685元，名下1筆土地、4筆建物、1筆保險，黃金存摺54萬9406元。

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！