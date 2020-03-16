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加拿大10省全淪陷！新冠肺炎確診破300例　總理不排除關邊境

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

文／中央社蒙特婁15日綜合外電報導

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情已橫跨加國10省，累計確診病例來到313起。

大西洋沿岸各省是最新受創的地區；多倫多、蒙特婁和溫哥華等大都會中心病例依舊最多。

譚詠詩敦促民眾採取行動，避免病毒擴散；她並警告，緩和疫情擴散的機會正「快速流失」。

她說，採行措施必須包括，限制旅行，自海外返國後自我隔離14天；若可以的話，於未來幾週避免人潮聚集，力行「社交距離」，並在家工作。

各部會首長與總理杜魯道（Justin Trudeau）開會後表示，當局明天會宣布更多因應措施。

加拿大迄今採檢近2萬5000人，以人均比例來說達世界最高之林，因此確診數從上週的數十起和一死暴增。

譚詠詩表示，加拿大確診病例多與旅行有關，「但情況可能很快就會改變」。

稍早，當被詢及是否考慮關閉邊境時，杜魯道在渥太華官邸告訴加拿大電視公司：「我們採取了一些非常強而有力的措施，也不會排除任何選項。」

杜魯道因妻子稍早已確診感染武漢肺炎，與家人一起在渥太華官邸自我隔離中。

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