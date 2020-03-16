奇美防疫「視訊診療」　居家隔離、居家檢疫或自主健康管理可安排運用

▲台南市立安南醫院加護病房，運用平板電腦及通訊軟體，提供視訊探病服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情續延燒，感染人數有不斷上升及時間拉長情況，各醫院因防疫考量，限縮加護病房會客時間與人數，為避免在加護病房外家屬無法入內探視自己親人感到焦慮，安南醫院護理師運用平板電腦及通訊軟體，提供視訊探病，「大心」服務不僅解除家屬擔憂，更升級病人安全與防疫管理，獲得家屬讚揚。

為減少家屬進出醫院，安南醫院提供視訊探病服務，護理部督導陸乃甄、加護病房護理長吳雪熏、陳嬿如，以及加護病房所有護理師們，特地於每日上午11時至下午3時利用平板電腦及通訊軟體來主動協助家屬跟病人進行視訊問候探視，平板在每次使用後，也都會進行消毒然後再給下一位家屬跟病人使用，預防交互感染可能。如萬一家屬錯過會客時間，也能在通訊軟體上留言，由加護病房醫護人員盡速來回覆家屬問題及可如何協助。

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考量民眾、病人及醫護人員安全，醫院防疫政策宣導民眾進入醫院需戴口罩、勤洗手、限制探病時間及限制訪客人數並鼓勵病人親友視訊探病。院長林瑞模表示，加護病房病人因疾病關係致自身抵抗力本就較弱，為保護病人可能再次受到感染，因此嚴格限縮每日病人家屬探病人數為一人及會客時間只能一次；臨床護理同仁發揮巧思，視訊探病可謂三贏。





陸乃甄說，最近一位陳阿姨因擔心先生在加護病房狀況但又無法隨時探視，所以由護理師主動教導陳阿姨如何使用通訊軟體來跟先生視訊溝通，讓陳阿姨直呼「感謝醫院護理師們的用心及好意解決其探病焦慮，不用一直擔心限制會客時間問題。」





副院長林聖哲指出，這次防疫期間非常感謝家屬高度配合院方一同來完善整個防疫工作，相信在醫護人員的盡心之下，病人和家屬都能得到安心、病人可以早日康復，也期許這次疫情會更快過去。

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