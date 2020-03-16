師鐸獎校長疑「約炮」被拒　連4天「塗液體」在對方車上

▲已婚的瑞井國小校長張昆鵬（圖），曾獲得師鐸獎，卻疑「約砲」被拒，4度吐口水「滋擾」對方被罰7千元。（圖／翻攝自學校官網）

圖文／CTWANT

台中市曾榮獲師鐸獎的瑞井國小校長張昆鵬，某日性慾大起，傳訊約已婚、從事理髮業且相差20歲的黃女一起到摩鐵「談公事」被拒絕，他憤而連續4天朝黃女的汽車手把上吐東西並塗抹，但不知道是口水還是精液，學校家長聽聞後認為，該行為實在不應再為人師表。

據了解，校長張昆鵬因理髮時而認識30多歲的黃女，雖然兩人差距快20歲，但互動漸漸頻繁，除了透過LINE上聊天，黃女還送他一支筆，張校長認為是可以開房間的暗號，開心的傳訊息給黃女「喝咖啡？」黃女答覆「好啊！」張男又傳「找個安靜的地方」黃女也回：「好」，他又再傳「那妳會排斥到汽車旅館嗎？那兒隱密性高」。

黃女答覆：「你想到哪了？正常人會去的地方嗎？」「我對你太失望了！」張校長趕緊向黃女辯解「我是說摩鐵的咖啡比較好喝。」

不久之後，黃女連續4天都發現在停放住處前的自用汽車，駕駛座車門門把上，被塗抹異物（不明液體），黃女認為此異物有腥味，應該是精液，氣得向警方報案，警方調閱監視器發現張男身影，他則坦承是自己吐口水。

台中地院認為，張男邀約黃女上汽車旅館不成，先後4次藉端滋擾，妨礙其居住安寧，行為自屬不該，但因沒有進一步鑑定，無從認定是否為精液，加上其是校長身分，實在不應該，故處以7千元罰鍰。

學校家長說：「約不成摩鐵沒關係，但是不要吐人家口水，實在沒禮貌」，不過校長這樣的壞行為，應該立即退休才對；教育局長楊振昇也痛批張男的行為根本不適任，將立即召開相關會議討論。

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