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「那是我爸爸的背影！」口罩國家隊工程師感動：這一場仗，打得真漂亮

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左起為工具機公會常務理事戴雲錦、名譽理事長嚴瑞雄及現任理事長許文憲。（圖／報系資料照）

▲左起為工具機公會常務理事戴雲錦、名譽理事長嚴瑞雄及現任理事長許文憲。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

很多人可能不知道台灣的工具機產業在世界出口排名第三，現在卻有許多人從「口罩國家隊」認識了工具機暨零組件公會廠商，像是東台、哈伯、瀧澤等，而嚴瑞雄、許文憲及戴雲錦三位董事長、總經理更在同一天打電話給經濟部與相關單位，主動表達願意協助政府及口罩機設備商建生產線。

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「 那位背影是我爸爸，感到驕傲！」他們回想動員百餘位工程人員進駐廠區，家屬及民眾的回饋，給予團隊們無比榮耀。

其中，20多天親自坐鎮現場指揮的瀧澤科技總經理戴雲錦，他提到自己如此盡心協助政府防疫，是因為「我也曾經是Sars時住進負壓隔離病房的人。」

台灣瀧澤科技股份有限公司總經理戴雲錦。（圖／東森新聞）

▲瀧澤科技總經理戴雲錦表示，因為他曾經就是SARS負壓隔離病房的病人，因此能感同身受。（圖／東森新聞）

台灣區工具機暨零組件公會名譽理事長嚴瑞雄（東台精機）、現任理事長許文憲（哈伯）及常務理事戴雲錦（瀧澤）近期接受《工商時報》、《T台政經話》等媒體採訪時提到「同一天打給經濟部，意外組了大家所說的口罩國家隊」的故事。

嚴瑞雄表示，1月底政府宣布全面徵用口罩、禁止出口，而且要投入2億元建置60條生產線的政策時，「我想說可以做些甚麼，2月4日那天，打電話給平日幫忙業者聯繫協調的精密機械研究發展中心總經理賴永祥，還在公會的Line群組提起，大家反應熱烈。」同一天，許文憲則是LINE給經濟部長沈榮津，戴雲錦也各自聯絡。

▲▼口罩國家隊之一工廠。（圖／翻攝徐嶔煌臉書）

▲口罩國家隊之一工廠。（圖／翻攝徐嶔煌臉書）

2月6日下午，嚴瑞雄、許文憲等人到新北市五股山上實地拜訪權和及長宏兩家口罩設備廠，「二家廠一個月只能做6台口罩機，現在要拚一個月完成60台，才知道『代誌大條』。」嚴瑞雄說，許文憲也補充說情況「很嚴重。」「到底要怎麼打仗？戰場在哪裡也不知道？」嚴和許都煩惱著。

隔天2月7日，二人即到經濟部開會，了解口罩機設備商的需求「缺技術人才、缺組裝、缺配電與機電」，「以長宏來說，本來員工10人，不到20坪工廠根本擠不進大量人力，趕緊臨時租借一個330坪廠房。只是缺設備之下，我們這些工具機業者得自備壓縮機、電扇及水，每家公司都是調派廠長、經理或是擅長解決問題高手來做，沒有圖也沒有SOP，只有憂國憂民的心。」許文憲說。

▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

同時，許文憲於工具機公會召開常務理監事會，除了嚴瑞雄與其東台集團旗下東台及東捷科技的加入，還有許文憲的哈伯，以及會員公司的永進、上銀、大銀微系統、靄崴、亞崴、程泰、引興、瀧澤、普森、協易機械、三鋒及東培等，都說要幫忙。

2月10日起，由戴雲錦擔任現場指揮，規劃「戰地」場地布置，接著進駐新廠分工合作，由東台整機廠負責最後測試安裝，還有40台電控箱送到靄崴。

2月15日，建置了9條口罩生產線，工具機公會會員公司繼續增援第二波人力，逐漸地於1個月完成了60條生產線的超級任務。

「當有人稱呼我們是口罩國家隊，還有人聽孩子看了媒體報導畫面跟同學說『那是我爸爸的背影』，收到社會大眾給予的支持與鼓勵，我們日夜加班都不覺辛苦，感到無比光榮。」戴雲錦分享許多參與這次夥伴們的回饋，大家都說「這一場仗，打得真漂亮。」

▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

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