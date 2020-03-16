詭！29歲男深夜揪5友「渡河修行」　5hr後被發現陳屍20m下游處

▲ 一行人特地在深夜到小瀨川進行「河底修行」，沒想到卻因此鬧出人命。（圖／取自日本國土交通省）

記者王佩翊／編譯

日本一名男子15日凌晨與5名友人相約一同探訪位於廣島縣大竹市栗谷町的小瀨川，進行「身心修練」，沒想到過沒多久卻突然失蹤，直到6小時後，才被接獲通報的警消人員在失蹤地點20公尺遠處的下游地段發現，卻早已沒了生命跡象。

根據《日本放送協會》報導，警方在15日凌晨1時左右接獲報案，任職於東廣島市某公司的29歲男性富永祥二在小瀨川附近失蹤。警消人員一路搜救至上午7時，才在水深1.5公尺的河底發現富永的屍體。根據同行友人表示，6人所屬同一個「修行俱樂部」，15日凌晨是為了進行修練，才會相約去小瀨川，怎知卻發生憾事。

一同前往「修行」的其餘5人在接受警方調查時供稱，6人是透過「修行俱樂部」認識，而當晚要進行「入水修練」。5人表示，所謂的入水修練就是在河川中反覆進行站立、蹲坐的動作，以此達到身心的修行。事發當時，由於視線不良，因此5人直到凌晨1時多才發現富永失蹤，並隨即在周遭搜尋富勇的身影，但卻遲遲找不到人，最後才連忙撥打110報警。

據悉，小瀨川的寬度約為25公尺，富永被發現的地點水深僅1.5公尺，詳細死亡原因仍待調查。