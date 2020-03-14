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車速決定「生命時鐘」　18至24歲騎士「2年死傷超過21萬人」...3主因曝光

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▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署統計2018年全國因機車車禍死亡人數，發現18至24歲年輕人竟佔了百分之18.62之多（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署針對2018年、2019年做出車禍事故統計，在2018年全國因機車車禍造成死傷人數約33萬多件，其中18至24歲就有10萬多件，到了2019年機車車禍造成死傷人數達35萬多件，18至24歲的死傷人數就多達將近11萬件，通常年輕騎士往往因「未注意車前狀況」、「車速過快」以及「操作不當」等3主因釀禍。

據了解，18至24歲年輕人居多使用機車代步，但因剛開始考到駕照，有些年輕人會車速過快、駕駛技能較為薄弱的狀況產生，所以警政署也統計，2018年、2019年間，18至24歲因騎乘機車所造成死傷人數。

根據警政署統計，2018年因機車車禍造成死亡的人數多達33萬0788人，其中死亡人數有881人，在18至24歲間發生機車車禍死傷人數多達10萬5682人，佔了全國比例的31.95%，死亡人數有164人，佔了全國死亡人數多18.92%。

到了2019年間，全國因機車車禍造成的死傷人數多達35萬2592人，18至24歲中因機車車禍造成死傷的人數多達10萬9672人，佔了全國的31.1%，此外，全國因車禍致死的人數有1100人，其中18至24歲的死亡人數達225人，佔了全國20.45%。

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，現場機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署統計2019年全國因機車車禍死亡人數，發現18至24歲年輕人竟佔了百分之20.45之多（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北市交通警察大隊有鑒於18至24歲年輕人騎車問題作出統計，在2018年機車車禍件數達7040件，造成受傷人數達7972人，死亡人數約15人，到了2019年發生7045件，受傷人數計7978人，死亡人數相較於2018年則多出3人。

警方表示，因多數18歲青少年剛考到駕照，對於駕駛技巧以及面對道路風險認知較為不多，所以以2018年全國統計死亡人數，18至24歲人數佔了全國死亡人數的18.62％，到了2019年又攀升20.45％，年輕騎士應注意道路車況以及駕駛速度。

許多民眾以為機車車禍高風險期間在暑假，北市交大根據統計，真正年輕騎士肇事高峰期在9月至12月，也提醒剛考照的年輕騎士不可大意，因年輕騎士通常車速偏快，加上不熟悉路線，所以容易發生事故。

北市警局也分析年輕騎士肇事原因前3名，包括「未注意車前狀況」、「超速導致失控」、「駕駛失控、疏忽甚至操作不當」，但主因還是多以車速有關，也提醒青年騎士要依照速限行駛，更不要競速飆車，在行經彎道、施工甚至積水等地，也應該減速慢行。

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