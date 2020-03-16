殺情敵埋屍空墓！蒼蠅指路警尋獲遺體　南投撿骨師被刑16年定讞

▲南投撿骨師殺害情敵埋屍案，判刑定讞。（資料圖／讀者提供）

記者吳銘峯／台北報導

南投兼差撿骨師的計程車司機鄒尚仰，與同為計程車司機的劉女婚外情。但另一名王姓計程車司機追求劉女，妒火中燒的鄒男約出王男，密謀掐死王男後，將屍體埋在南投某公墓中的空墓穴中。警方追查時，發現墳墓上有大批蒼蠅聚集，這才尋獲遺體。最高法院審理後，將鄒男判刑16年定讞。

判決指出，殺人的鄒男與被害的王男均為有婦之夫，鄒男及王男與劉女同為計程車排班司機，彼此相識，鄒男還兼差擔任撿骨師並從事殯葬業。而鄒男自2010年起，就與劉女發生婚外情交往，2人並育有1女，但2人2018年間分手，仍藕斷絲連。至於王男則於2人分手後開始向劉女示好，打算發展婚外情，雙方關係曖昧。鄒男看在眼裡，心有不甘，分別於2018年底3次約王男談判，要求王男離開劉，但未獲回應。

妒火中燒的鄒男不滿，萌生殺人犯意。2018年12月30日上午，鄒男先開車到南投市第九公墓尋覓棄屍地點，而後再回家備妥挖掘、填土等工具、裝備放置車上，同日晚間，駕車抵達臺中市沙鹿區某公司前停車場埋伏等候。當晚王男現身後，鄒男突然自王男身後，死命掐住王男頸部，將王男勒死後，再駕車將屍體搬運至南投市第九公墓剛撿骨後的空墓內掩埋。

王男妻子遍尋不著丈夫，報警處理，警方根據王男手機鎖定棄屍的公墓，進行搜索。這時發現某墓穴有新翻動泥土的狀況，上頭還聚集的大批蒼蠅，警方發覺有異，動手挖掘後才發現遺體。檢警因此循線逮捕鄒男，提起公訴。

法院審理時，鄒男雖然坦承勒死王男並埋屍，但否認有殺人犯意，辯稱不是故意要殺人，只是恐嚇王男，最後不小心殺死王男。但法院認為鄒男預先勘查埋屍地點，殺人後又備妥工具、雨鞋，可見早有預謀，因此認定鄒男犯殺人、棄屍等罪。一審判刑12年，二審台中高分院加重改判16年，案經上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。