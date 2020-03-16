港股開盤重挫715點　金管局下調利率定0.86%

▲港金管局跟進美聯準會，宣布下調基本利率至0.86% 。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間。在「零息恐慌」效應下，港股今（16日）開盤即大挫715點，恆生指數報23,317點；國企指數低開277點，報9,372點。此外，香港金管局為因應因應聯儲局減息，下調基本利率至0.86%。

▲港股16日開盤仍受全球市場影響，大跌715點。（圖／路透）

港股指標性龍頭匯豐控股開盤跌3.7%報44元，金融股同樣應聲下挫，友邦保險跌近3%報67.05元；建設銀行及工商銀行跌2.8%及3.6%；中國人壽挫4%；渣打跌3.7%報42.5元。

截至9時45分，港股暫跌652點或2.72%，報23379點。表現最差的績優股為長和大瀉7.48%，報51.3元。中海油跌7.18%，報7.36元；萬洲國際跌5.33%，報6.75元；石藥跌5.1%，報15.6元。

▲美聯準會宣布降息，港股應聲而跌。（資料圖／路透）

受美聯準會降息影響，香港金融管理局今日下調下調基本利率，根據預設公式，基本利率設定於0.86%。金管局總裁余偉文表示，新冠肺炎疫情令環球金融市場大幅調整，香港股票市場同樣出現波動。然而，香港市場仍有序運作，港元匯率、利率大致保持平穩，銀行體系在充足的資本及流動性的基礎上保持穩健。

余偉文提到，港元拆息應會隨美國減息而相應下調，實際的調整仍會受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息也可能有不同調整的幅度。至於銀行零售層面的存貸息率，則主要取決於各銀行本身的商業考慮。