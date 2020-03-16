新冠肺炎葉菜類一路狂跌！陳吉仲「3方向」因應：擬推農民休耕1個月

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠、許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，嚴重衝擊全球相關產業，其中，包括農民、漁業等也受影響，尤其短期葉菜類供需失調，價格一度跌至20元以下。對此，農委會主委陳吉仲今（16）日赴立法院經濟委員會備詢時表示，即日起已使用3大方向解決問題，但若價格持續低廉至某一程度，也將調整農民生產時間，不排除推動休耕方案因應。

陳吉仲指出，即日起北農已正式啟動每周提供至少20噸短期葉菜類至學校營養午餐、國軍加菜、食物銀行等弱勢族群，以減少葉菜類至市場上的量，昨日北農均價已較前天上升4.9元，後續也將持續提供協助。另也將處理一定價格以下不好品質蔬菜，以及若價格低廉至某一程度將調整農民生產時間，如休耕1個月等或一段期間等，減少市場供給，以維持一定水準，預計本週將和各級政府討論，預計最快本周公布啟動時程。

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對此，立委陳亭妃提出質疑，短期菜農沒有組織與窗口，如何獲得實質協助？陳吉仲強調，會採每公頃、每分地補助多少金額提供幫助，再加上具體穩定價格才是重點，農民收入才可獲得保障，「從生產、需求同步進行，絕對有信心穩定價格。」另因新冠肺炎影響民眾外出意願，農委會也會藉由電商平台強力推銷農產品，「每個人、每個家庭還是要消費，透過電商平台，對接農民與消費者，非常有信心，可以把價格穩定一定水準。」