狂嗑退燒藥成功通關！她發燒半月「美國不讓檢測」逃回國…一路擴散恐怖病毒

▲一位中國籍女子患病後逃回北京。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市日前通報了一例美國輸入性病例，引起輿論的關注。一位在美國工作的中國籍女子自述，在美國高燒39度，3次申請核酸檢測被拒，之後乘機返京治療，落地後被確診。不過最新報導指出，她登機前服用大量退燒藥，並對乘務人員隱瞞病情，臨近落地前2小時才吐露真相。

近日，一個發生在北京的輸入型新冠肺炎病例引起了輿論的關注。根據北京市疾病預防控制中心副主任龐星火16日表示，這名確診病例姓黎，於3月13日與丈夫和孩子從美國洛杉磯乘國航的CA988客機抵達北京首都機場的。

這個國內戶籍在重慶的黎女，常年居住在美國的麻塞諸塞州（麻省），自述自己在2月26日至27日在美國參加公司會議，其中一同事後來被診斷為確診病例，然後她自己在3月1日也出現了發熱等不適。黎女曾表示，自己在3月3日、5日、10和11日在美國就診時，3次申請新冠病毒核酸檢測都遭到了拒絕，所以她才於3月12日從來到美國洛杉磯乘飛機回到中國治病。

然而，隨著這個案例在輿論中的發酵，民眾逐漸發現這個病例的問題，可能比想像中的要嚴重和過分。比如，《北京日報》今天的一篇最新報導就指出，黎女在美國洛杉磯登機前曾服用了大量的退燒藥，並對乘務人員隱瞞了自己的病情，還說自己沒有同行者，自己只是有點不適，讓乘務員將自己安排到了飛機的後排就坐。

直到臨近飛機落地前2小時，這個本來就是像從美國跑回中國治病的黎女，這才吐露真相，自己任職的公司有人確診，她也發燒了，但吃了退燒藥，還說自己有丈夫和孩子在機上同行。

▲她從洛杉磯飛往北京。（圖／路透）

《環球時報》記者的採訪也證實了這一點。一名與黎女同機，且與她一開始的座位相隔數排的乘客就表示，「在飛機於北京落地後，空乘廣播說要有防疫人員上機檢查，於是等了1小時左右，就看到黎女一家先被帶下了飛機，之後其他乘客才陸續下機。」這名乘客還說，雖然客機上大家的保護措施都比較到位，不少人都戴了護目鏡和口罩，但她認為黎女的做法，「極度自私、不可原諒，希望她能受到法律的制裁。」

另一方面，黎女的案子，還引起了一些不少在美國麻塞諸塞州華人的關注。《環球時報》記者看到的兩組當地華人的聊天記錄就顯示，黎女是麻塞諸塞州生物科技公司Biogen（渤健）的員工，其公司在2月26日的一次會議上出現了大規模的聚集性病例，疫情在3月初就被發現了。

聊天記錄中，有人還稱，黎女在美國已經被「確診」了，但她「不滿意」美國的醫療手段，所以違反隔離要求，從麻塞諸塞州一路來到洛杉磯，然後坐飛機回到中國，可卻撒謊說美國沒給她做檢測。「這一路要禍禍多少人啊，」其中一份聊天記錄中有人這樣說道。

另有熟悉美國航班交通的人表示，距離黎女所在的麻塞諸塞州不遠的紐約，就有飛往北京的直航。但她選擇了先從美國東海岸來到西海岸，再從洛杉磯飛回國內。該人士表示，考慮到美國很低的口罩配戴率，可以預想到這一路也可能有不少被她傳染的。

但也有自稱是黎女同事的人，在一個名為「北美華人e網」的論壇上發帖說，「她已經比較嚴重了，醫院不讓她住院，也不讓她治療。」此人稱，自己是黎女的密切接觸者，雖然終於被允許做病毒檢測了，但被告知「資源緊張，（檢測）時間另行通知」。此人還在貼文中寫道，「醫院明確表示如果positive（確診），在需要上呼吸機之前沒有任何治療，就在家休息，請問如果我們確診了要不要也逃回國？」

據美國當地媒體的報導發現，Biogen公司確實曾在2月26日於當地舉辦了一場大型會議，並在會議結束後的短短幾天裡，就出現了多名新冠肺炎確診病例。這也與目前黎女已經被確認的訊息相符，即她曾在2月26日在當地參加了一場會議，會議中有人確診感染。

據《波士頓環球報》的報導，Biogen公司在意識到情況不對後，曾於3月5日通報了公司此次會議發生的聚集性疫情，並要求員工遠端辦公。其他媒體則稱，該公司9日又要求參加過那場會議的員工在家自我隔離。

▲新冠肺炎肆虐美國。（圖／路透）

《波士頓環球報》在一篇更新於3月10日的報導還提到，這些參加過會議且後來出現了疑似症狀的員工，曾在3月5日公司通報了疫情訊息後跑去當地醫院申請做病毒檢測，但因為不符合美國疾控中心制定的過於苛刻的病毒檢測標準而被拒絕。

但報導也補充說，在3月6日的時候，當地多家醫院已經設置了臨時檢測站，以應對由於Biogen公司的聚集性病例而猛增的測試需求。美國一家醫療資訊網站3月9日的報導也顯示，官方彼時已經同意對Biogen參加過會議的員工進行檢測，Biogen當時也已經告訴員工，讓他們待在家裡自我隔離，並等待官方聯繫他們進行檢測。

在檢測標準對Biogen的員工放寬後，麻塞諸塞州官方3月9日公佈的資料就顯示，當時他們就已經測出了32名與該公司有關的確診病例，占了該州當時全部41名確診病例的近8成。之後，這一「與Biogen有關的確診病例」數字，也成為了當地官方每天的疫情通報中的一個環節，數字則從3月9日的32例增加到了3月14日的104人，占當天累計138個確診人數的75%。可以說Biogen公司的那場會議，已經成為了麻塞諸塞州的「華南海鮮市場」。

那麼，從上述資訊來看，雖然暫時無法核實黎女「確診後逃回中國」的指控，但從上述美國媒體的報導中可以發現，她在回國前應該已經知道公司發生了聚集性疫情，並已經被公司通知在家隔離，等待官方聯繫去檢測。

至於她為何在這種情況下仍然要跑到洛杉磯，隱瞞病情乘機回國，置自己和他人的安危於不顧，這一魯莽的行為是否真如北美華人e網的那個網貼說，是源於她覺得美國的治療方法不行，目前也仍然還需進一步核實。