老婦怕染病「不敢進超市」哽咽求援！美運動員暖相助　網讚：超善良

▲美國奧勒岡州職業跑者梅赫拉（Rebecca Mehra）。（圖／翻攝自IG／rebecca_mehra）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診數逼近3500例，其中至少57人死亡，民眾紛紛前往超市瘋搶民生物資，但有許多不便出門或屬於高風險感染的老年人，卻因此買不到東西。美國一名女子日前就在推特貼文表示，她在超市外遇到一對年邁的夫婦，因為怕被傳染，身邊又無家人可以協助照顧，只能哽咽地請女子幫忙購買；女子也表示，「這是個緊張的時刻，但你還是能幫助任何你可以幫助的人。」

美國奧勒岡州職業跑者梅赫拉（Rebecca Mehra）日前在推特發文指出，她準備到超市購物時，突然在停車場被一名老婦人叫住，婦人拉下車窗哽咽地向她說，她跟年邁的丈夫不敢進入超市，「婦人跟我說他們已經80多歲，聽說這種新冠病毒對老年人的影響很大，他們害怕生病，因為身邊沒有家人可以幫忙照顧。」

後來這名婦人從窗戶遞出100美元跟一張購物清單，希望梅赫拉可以幫忙買東西。梅赫拉不但把東西買齊了，還幫忙他們把東西放進後車廂，這時婦人說，在梅赫拉抵達之前，他們已經在車上等了45分鐘，希望有人能伸出援手。

梅赫拉在貼文中表示，「我知道現在是個緊張又情緒激動的時刻，但你可以幫助任何你能幫助的人，因為不是每個人都能有求助的人。」這則貼文也引發巨大的共鳴，許多網友留言大讚梅赫拉的善舉，並紛紛表示，「感謝你的善良」「我今晚就要去敲敲鄰居的門，看看是否有人需要去超市」、「謝謝你，善良真的很重要」。

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