她遭鬥犬狠咬血噴滿地！5次手術後險截肢...狗主人送16萬秒消失

▲河南8歲女童遭惡犬撲咬險些截肢。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

大陸河南鶴壁西郭莊社區8歲女孩茵茵在小區走路時，突遭一隻惡犬撲咬，導致小臂骨折、膕動脈多節段損傷，小腿肌肉大部分缺血壞死，前後做5次手術，花費16萬元（約新台幣69萬元），幸好保住雙腿不用截肢。但肇事狗的主人只送來了3.7萬元（約新台幣16萬元）後，就不再露面。

據《楚天都市報》報導，茵茵的母親表示，因疫情的關係女兒不用上學，上月16日下午5點左右獨自前往家教班補習，在途中竟遭鬥犬撲倒落地，不斷撕咬，有好心的鄰居拿了掃帚趕了好幾次，那條狗還想回頭繼續咬，地上都是血。據悉，肇事的狗是條大型鬥犬，未栓繩子，在咬人前已在小區亂逛了40多分鐘。

河南省人民醫院主治醫生馮帥表示，孩子的左腿從膝蓋中間往下的血液都中斷了，不及時手術的話，腿救保不住了，「從受傷到現在一共做了5次手術，比我想像中還要好很多，目前恢復狀況總體來說還不錯，腿最起碼是能保住了，接下來還要繼續觀察。」

茵茵的母親哭訴，「目前已經花了16萬左右（約新台幣69萬元），都是跟親戚借錢，還有親戚跟借親戚的錢，這是孩子的一輩子阿，孩子每天都問我什麼時候能跳舞，醫生說舞以後是無法跳了。」

女孩受傷後已花費16萬餘元（約新台幣69萬元），但狗的主人只送來3.7萬元（約新台幣16萬元），家屬稱前期狗的主人還有露面，幾次手術後對方卻不再出現。目前事件仍在進一步處理中。