全民禁出國？　「感染者日付醫護2萬元」自費治療但書曝…醫：舉雙手贊成

▲機場檢疫人員。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心15日公布6例新確診，全都是境外移入個案；指揮中心也正在研擬，執意要去旅遊疫情建議第三級國家旅遊者相關懲處方式，回台恐無法領防疫補償，最快16日公布細則。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為，「現在全民出國旅遊是不是應該禁一禁？」有醫師也提出若要出國得簽同意書、且回國的一系列措施，讓蘇直呼「舉雙手贊成！」

指揮中心表示，新增6例案54-59分別有泰國、日本、埃及、土耳其、西班牙和希臘等國外旅遊史。由於近日新增的都是境外移入，指揮官陳時中也直說，「到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多」、「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」

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蘇一峰15日在臉書說，「現在全民出國旅遊是不是應該禁一禁？至少願意接受強制隔離14天與一次入境機場篩檢，才能出國（隔離與篩檢自費）。」

▲▼受到疫情影響，現在出國人潮減少。（圖／記者李毓康攝）

一名內科、感染科醫師在底下留言，「簽同意書。同意回國後自費篩檢，居家隔離14天，沒有任何補償，如果感染一律100%自費治療，每天要額外付政府1萬元。醫師1萬元，護理人員1萬元。並放棄法律上所有抗辯權利。政府無負擔！」蘇一峰則回「長官的建議舉雙手贊成！」

而指揮中心也正在研擬，執意要去旅遊疫情建議第三級國家旅遊者相關懲處方式，回台恐無法領防疫補償，最快16日公布細則。

針對旅遊疫情建議，目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級警告；歐洲申根國家（包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議，將在17日提升至第三級；台灣時間自14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

▼蘇一峰臉書發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▼旅遊疫情建議一覽。（圖／指揮中心提供）