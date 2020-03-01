墾丁白沙灣47歲男潛客溺水！大灣上午才發現一具離奇女屍

記者柯沛辰、洪正達／屏東報導

屏東墾丁白沙灣海域1日下午傳意外，一名47歲男性潛水客溺水，當場失去意識。海巡署第八巡防區指揮部獲報後，緊急派遣南部分署第六岸巡隊2車6員趕抵救援，將人送往恆春旅遊醫院救治，目前男子已恢復呼吸心跳。同日上午，墾丁大灣沙灘上午才發現一具女屍，同樣由第六岸巡隊發現。

▲墾丁下午傳意外，47歲男潛客溺水。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

第八巡防區指揮部1日下午3點多接獲通報，立即派遣南部分署第六岸巡隊後壁湖及紅柴坑安檢所2車6員，並會同屏東縣消防局第四大隊恆春分隊投入救援。警消趕抵時，溺水男子已由水上摩托車業者協助帶上白沙灣岸際，並配合消防隊共同實施心肺復甦術，送往恆春旅遊醫院。

警消初步了解，原先該名男潛客在白沙灘前海域從事潛水活動，但上升海面時因不明原因昏迷，經醫院搶救後已恢復心跳。第六岸巡隊呼籲，恆春半島是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水。

引起注意的是，第八巡防區指揮部1日上午7點也接獲通報，在墾丁大灣沙灘發現一具女性遺體，身上無身分證明文件，僅有一張寫著姓名電話的高鐵票，由桃園搭往高雄左營。家屬接獲噩耗後，備感不解，後續已報請檢察官驗屍，查明死因。

▲桃園市趙姓女子1日早上被發現陳屍大灣沙灘。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）