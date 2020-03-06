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台東城鎮之心南迴驛工程　提升在地產業展現部落文化

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▲ 饒慶鈴視察台東城鎮之心南迴驛工程，期望提升在地產業展現部落文化。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 饒慶鈴視察台東城鎮之心南迴驛工程，期望提升在地產業展現部落文化。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為促進南迴地區經濟發展及地方特色產業，辦理「台東城鎮之心南迴驛建設工程」，總工程經費為3800萬元，預計110年4月底完工啟用，縣長饒慶鈴6日特別前往視察工程進度，期望能盡速健全台東的基礎建設、帶動經濟發展。完工後將會是高屏進入台東的新地標與觀光景點，可大幅提升南迴的經濟產業，帶動南迴四鄉沿縣原住民與在地特色文化，強化南迴線公路服務品質，提供用路人舒適的場所，進而促進全縣的經濟成長。

饒慶鈴指出，感謝黃健庭前縣長的爭取與規劃，南迴驛建設工程是希望在本縣的南邊門戶，建立一個據點，讓每年約100萬人次通過南迴鄉鎮的車流及旅人，有停駐休息的場域，並連結在地產業，成為特色商品展售及交通的服務空間。未來園區已招商由南仁湖企業營運，縣府與業者透過討論，後續將會輔導在地居民，協助產品取得商標，以提供居民在地的就業機會，除了讓當地的產品有一個在地的舞台，也是將特色產品推向全國的另一扇窗。

建設處指出，台東城鎮之心南迴驛建設工程佔地33947.5平方公尺，規劃有1棟2層室內面積約1131坪之建築物，未來由南仁湖集團（OT廠商）負責後續整體營運管理，做為休憩空間、特色產品賣場、觀景平台等，並進行濱海景觀整治，留設停車腹地，未來將作為台東縣南邊門戶的服務據點，成為兼具特色商品展售、交通服務及休憩機能的多功能服務空間。.

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