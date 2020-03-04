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剪紙版《全面啟動》！日本藝術家用白紙裁出繁複森林與電影場景

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小時候拿到白色圖畫紙，我們總會習慣在上頭添加線條或塗色，而日本藝術家柴田あゆみ（Shibata Ayumi），她使用了擅長的剪紙這項傳統技藝，以數十張乃至百張白紙，創作出立體而複雜的城市景觀與森林雕塑。

藝術家表示，在創作時，她會直接在腦海裡設想想要的形狀，接著就開始切割，而不會先用鉛筆打上草圖，因為藝術家使用的是白紙，一旦畫錯，筆痕難以完全消除。

既然白紙這麼麻煩，為什麼非得用這樣的素材呢？藝術家認為，當太陽照射到白紙時，循著切割的地方會產生陰影，於是，白紙代表陽氣，而切割本身則蘊含了陰的概念，「正面與背面，陰和陽，是同枚硬幣的兩面。」藝術家這麼總結。也因為這樣，創作的過程與成果同等重要。

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另外，あゆみ提到，紙的日文kami，發音與神相同，意味著神性與精神，而白紙在日本的神道信仰中，也是神聖的材料，世界各地、與宇宙共生的「八百万の神」盡在其中，於是她認為，人與自然的關係，也得以在白紙這個超越時空的材質中體現。

她讓紙雕塑擁有許多微小細節，這些細節可能無法盡為人所察覺，並把這些作品做成線裝書的模樣，好似森林與城市是從書裡長出那樣，再以光線照亮，讓白紙層透出電影般的深度，有些更裝進玻璃罐中，更突顯其微觀世界的概念。

除了以紙創建微觀世界，あゆみ也以真人大小的森林雕塑，表達宇宙與未知世界的宏觀世界。藝術家要使走進空間的人們，可以與看不見但真實存在的kami相遇、交流與共存，以記起對自然的感激與敬畏。

（完整文章請看城市美學新態度

圖文來源／My Modern Met、COLOSSAL、Shibata Ayumi

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